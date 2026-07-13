Socialsekreterare Försörjningsstöd -mottagning
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2026-07-13
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Vårdlänken Bemanning & Rekrytering söker nu en erfaren Socionom med erfarenhet av ekonomiskt bistånd – mottagning för ett spännande konsultuppdrag.
Uppdragsperiod: Omgående start och till att börja med fram till hösten
Omfattning: 100 %
Placering: Helt på plats hos uppdragsgivaren (distansarbete är inte möjligt)Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som konsult kommer du att arbeta på Mottagningsenheten inom ekonomiskt bistånd och ansvara för att ge stöd och service till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Handlägga nybesök och ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen.
Genomföra utredningar, bedömningar och fatta beslut enligt gällande lagstiftning, rättspraxis och kommunens riktlinjer.
Informera klienter om rättigheter, skyldigheter och aktuella insatser.
Dokumentera utredningar, bedömningar och beslut enligt gällande dokumentationskrav.
Upprätta individuella planer och anvisa klienter till Arbetsmarknadscenter.
Hantera akuta ansökningar om ekonomiskt bistånd och göra skyndsamma bedömningar.
Genomföra tillhörighetsutredningar.
Vi söker dig som
Är utbildad socionom.
Har 3–5 års erfarenhet av handläggning inom ekonomiskt bistånd, gärna från mottagningsverksamhet.
Har god erfarenhet av tillhörighetsutredningar.
Arbetar självständigt och har god förmåga att prioritera samt fatta rättssäkra beslut.
Är van att hantera både nyansökningar och ett större inflöde av ärenden på ett effektivt sätt.
Har god digital kompetens och erfarenhet av att handlägga både digitala och pappersbaserade ansökningar.
Låter detta som ett uppdrag för dig, eller känner du någon som passar? Hör gärna av dig så snart som möjligt med ditt uppdaterade CV och din tillgänglighet.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Vårdlänken Bemanning och Rekrytering
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering har över 28 års erfarenhet av bemanning och rekrytering inom vård och omsorg. Vi samarbetar med både offentliga och privata vårdgivare över hela Sverige och erbjuder kvalificerad personal, bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och övrig vård- och omsorgspersonal.
Genom vårt engagemang, vår kvalitet och vår långa erfarenhet är vi en trygg partner för både kunder och konsulter.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
(org.nr 556838-7897), https://vardlanken.se/
136 81 HANINGE Kontakt
Grundare
Therese Löfall therese@vardlanken.se +4608855460 Jobbnummer
10001823