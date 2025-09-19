Socialsekreterare Försörjningsenheten
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Tycker du om att möta människor i olika livssituationer och vill stödja och motivera personer till förändring och möjlighet till en egen försörjning? Vi söker nu en planeringshandläggare till Försörjningsenheten.
På Försörjningsenheten arbetar vi med att utreda ansökningar om och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Vi möter, vägleder och motiverar individer till att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Hos oss blir du en del av en enhet med 13 medarbetare och teamledare samt enhetschef. Vi jobbar med stor kunskap, professionalitet och engagemang - alltid med individen i fokus. Vi värnar om en arbetsmiljö som präglas av nära ledarskap, stöttande kollegor och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I rollen som planeringshandläggare möter du individen för att motivera och stödja denne att hitta vägen till en varaktig egen försörjning. Samverkan med andra aktörer, både internt och externt, är en mycket betydelsefull del av uppdraget för att hitta bästa möjliga lösning. I rollen ingår att anvisa till kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser för den som har behov av detta.
En del av uppdraget består i att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning och föreskrifter. I det klientnära arbetet använder vi oss av MI (motiverande samtal).
Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion. I ditt dagliga arbete får du stöd av en nära och tillgänglig arbetsledning i form av teamledare och enhetschef. Du erbjuds extern handledning, kompetensutveckling och friskvård på arbetstid.Kvalifikationer
Du är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper i aktuell lagstiftning är meriterande.
Du har individen i fokus och har en god förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift. Du har ett engagemang för uppdraget och bidrar med nytänkande och metodutveckling.
Egenskaper som att vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer är värdefulla i arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278574-2025-10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Enhetschef
Malin Gustafsson malin.gustafsson1@ronneby.se 0457-61 83 30 Jobbnummer
