Socialsekreterare för placerade barn
2026-02-13
Vi söker nu en socialsekreterare som vill göra skillnad för placerade barn! En socialsekreterare till en engagerad och kompetent arbetsgrupp!
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn i utsatta situationer och vill ha möjligheter till ett viktigt och meningsfullt arbete.
Vi erbjuder en engagerad och kompetent arbetsgrupp där professionalitet och utveckling står i fokus. Vi söker dig som har socionomexamen, ser lösningar och bidrar med positiv energi i en fartfylld och komplicerad yrkesutövning.
Vilka är vi?
Vi är en arbetsgrupp som består av sex socialsekreterare (barnsekreterare), en socialsekreterare (kontaktfamiljer/kontaktpersoner) och fyra familjehemssekreterare samt en hemmaplanskoordinator under ledning och metodutveckling av en 1:e socialsekreterare samt en enhetschef. Vi sitter i nya lokaler som är anpassade till socialförvaltningens verksamheter. Lokalerna ligger i nära anslutning till Resecentrum i Falköping.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig god arbetsmiljö, extern handledning, metodhandledning av 1:e socialsekreterare, flextid och inarbetad tid (ledig halvdagar/klämdagar) samt friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme. Viss möjlighet finns för arbete på distans.
Uppdraget som barnsekreterare innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete av både familjehemsplacerade och institutionsplacerade barn och ungdomar i syfte att säkerställa att de får sina behov och rättigheter tillgodosedda i sin placeringsform. Du kommer arbeta utifrån SOL och LVU lagstiftningen. Vi arbetar aktivt med att tillgodose behov i vår egen kommun och låta barn växa upp i närheten av sitt ursprung.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har en socionomexamen med ett genuint intresse av att arbeta med barn och familjer. Du behöver ha tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga samt erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
I uppdraget ingår en del resor och därför är körkort för bil ett krav.
Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker ska ha ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. För oss är det viktigt att du strävar efter goda relationer och kunna samverka både internt och externt. Du har god förmåga att utrycka dig i både tal och skrift. Du har en förmåga att planera och strukturera ditt arbete väl.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
