Socialsekreterare för barn och unga myndighet
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2026-06-11
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Ditt uppdrag
Hej! Vi söker en ny kollega till sektionen utredning barn och unga. Vi är en trygg och positiv arbetsgrupp där vardagen präglas av respekt och engagemang både för de familjer vi möter och för våra kollegor. Vi jobbar för att hitta individuella lösningar utifrån behov som är hållbara över tid för de barn och familjer som vi möter. För att få till ett förändringsarbete behövs ett gott samarbete mellan familjen, dess nätverk, andra professionella och socialtjänsten.
Som socialsekreterare för barn och unga handlägger du ärenden enligt Socialtjänstlagen och LVU. Du ansvarar för att driva ärenden framåt och att aktuell lagstiftning samt rutiner följs. Du utreder, analyserar, lägger fram förslag för beslut/fattar beslut samt följer upp. Du skriver yttranden enligt LuL m.m. Du samverkar samt håller i möten, både med barn och familjer och med kollegor, både internt och externt. Du jobbar med utredningar, insatser och placeringar.
Du kommer ingå i ett av tre team, där varje team består av ca 5 socialsekreterare och en gruppledare. Tillsammans jobbar vi för barn och unga upp till 20 år och deras familjer.
Vi arbetar med BBIC som metodstöd och med Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg. Det är viktigt för oss att du som ny får en bra introduktion och stöd när du kommer. Du kommer genomgå du vårt introduktionsprogram, som bl. a. innebär att du får stöd genom en mentor och täta avstämningar med din gruppledare.
Dina ansvarsområden inkluderar även att:
Att arbeta utifrån barnet bästa och sätta fokus på vad barnet behöver för att få trygg uppväxt.
Motivera och verka för förändring genom samarbete.
Vara delaktig i vårt utvecklingsarbete.
Bidra till en stödjande och inkluderande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och som motsvarar behörighetskraven i HSLF-FS 2017:79. Du delar vår grundtanke om att allt vi gör ska präglas av respekt och klientfokus, samt att barns delaktighet är viktigt. Som person är du stabil och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du trivs med variation i jobbet, är flexibel och har god förmåga att prioritera. Du kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra. Du är kontrollerad i stressituationer och bekväm i att möta personer i utsatthet. Du har god samarbetsförmåga och ser samverkan som en förutsättning för att utforma bästa möjliga stöd till de familjer vi möter. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du behöver ha körkort.
Vidare ser vi att du som sökande:
är trygg och empatisk.
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
utredningsarbete med barn och unga på socialtjänsten.
arbetat utifrån signs of safety.
Information om anställningen
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt. Du kommer erbjudas både extern handledning samt relevanta utbildningar
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Välkommen med din ansökan senast 2030-06-30
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
För att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi e-rekrytering.
Värnamo kommun är en arbetsplats som värdesätter mångfald, jämställdhet och lika möjligheter. Vi välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder.
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi och ska omfatta:
• Cv
• Personligt brev där du motiverar ditt intresse och vad du kan bidra med
• Referenser efter eventuell intervju.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar rekryterande chef innan du går vidare med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medborgarförvaltningen, Utredning barn och unga, Kontakt
Matilda Andersson 0370-378111 Jobbnummer
9959830