Socialsekreterare familjerätt

Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny medarbetare till vår familjerätt. Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete tillsammans med en erfaren och engagerad arbetsgrupp. Gruppen består av sex medarbetare och en enhetschef.
Det händer mycket på det familjerättsliga området vilket gör arbetet stimulerande och utvecklande. En ny socialtjänstlag betyder att hela socialförvaltningen är inne i ett omställningsarbete. Inriktningen att arbeta förebyggande, med tidiga insatser och kunna ge lätt tillgängligt stöd, är prioriterade utvecklingsområden även för Familjerätten.
I arbetsuppgifterna ingår att handlägga utredningar som rör frågor om vårdnad, boende, umgänge och adoptioner. Faderskaps- och föräldraskapsutredningar ingår i arbetet. Vi erbjuder samarbetssamtal, rådgivning och informationssamtal. Familjerätten har även ansvar för att verkställa umgängesstöd.
Arbetsgruppen har extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Du har goda kunskaper i rådande lagstiftning samt god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i skrift. Som person är du trygg i dig själv och bra på att möta människor i kris och konflikt. Du har kompetens och vana att leda svåra samtal. Vidare är det önskvärt om du har erfarenhet av arbete inom familjerätt. Du trivs med att vara delaktig i att utveckla och förbättra arbetssätt och verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För anställning som socialsekreterare krävs godkänt registerutdrag från polisen.
Körkort B är ett krav.
