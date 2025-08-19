Socialsekreterare Fältenheten
2025-08-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Växjö
, Vetlanda
Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
En av våra medarbetare på Fältenheten kommer att vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie. Vi erbjuder ett spännande och viktigt arbete med ungdomar och föräldrar.
Fältenheten tillhör socialförvaltningen och är organiserad under Verksamhetsområde Barn och familj och enheten för förebyggande och tidiga insatser.
Fältenheten jobbar med uppsökande och förebyggande arbete bland våra barn och ungdomar i Kalmar kommun.
Arbetet bygger på att vara väl insatt i hur ungdomssituationen ser ut i Kalmar. Arbetet innebär kontakter med ungdomar både i det uppsökande och förebyggande arbetet men även individuellt i form av stödsamtal, information och rådgivning till ungdomar samt föräldrar. Ditt arbete kommer vara mycket varierande och en viktig del i arbetet är att samverka med till exempel personal på skolor, fritidsgårdar, polis och övrig socialtjänst. Syftet är att med tidiga samordnade insatser fånga upp unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet, missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden.
Arbetet innebär schemalagd arbetstid som är förlagd dagtid, kvällar och helger.Profil
Du har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning. Det är en fördel om du har erfarenhet av socialt arbete och arbete med ungdomar. Arbetet förutsätter att du är trygg, stabil och har lätt för att skapa kontakt med både ungdomar och vuxna.
Du kan arbeta självständigt och har förmåga att anpassa dig till olika förutsättningar som uppstår i arbetet. Arbetet kräver att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vikariat med tillträde från 251001 eller enligt överenskommelse. Intervjuer hålls löpande under ansökningstiden.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Anställningen
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Antal tjänster
1
Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum
2025-09-07
MH9/2025Kontaktuppgifter för detta jobb
Josefine Alexandersson
Enhetschef
010-35 22 148josefine.alexandersson@kalmar.se
Fackliga företrädare
Minna Ljungberg
Akademikerförbundet SSR
010-35 22 431minna.ljungberg@kalmar.se
Vladimir Serpan
Vision
010-35 22 447vladimir.serpan@kalmar.se
