Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2026-07-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Som socialsekreterare hos oss har du ett av kommunens viktigaste uppdrag. Du är den första kontakten för människor i behov av stöd och din insats är avgörande för att stärka individens väg mot självförsörjning och självständighet. Hos oss får du kombinera ett professionellt myndighetsutövande med ett genuint engagemang för människan, där varje möte bär på möjligheten till positiv förändring. Välkommen till en arbetsplats där ditt arbete gör skillnad för hela samhället!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker socialsekreterare inriktad mot försörjningsstöd vilket innebär att du tar emot och handlägger nya ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt utreder resurser och hinder för egenförsörjning. Som socialsekreterare på Mottagningsenheten kommer du att vara den första kontakten för individer med kort och långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
I arbetsuppgifterna ingår motivationsarbete och coachning (MI) i anslutning till utredningsarbetet för att utveckla klientens möjligheter till egen försörjning. Det ingår även arbete med att samordna interna och externa kontakter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kontakter inom förvaltningen och övriga delar av Linköpings kommun samt andra samverkanspartners.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka möjligheterna för Linköpingsbor som är i behov av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande och självständiga, samt att bidra med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv. Förvaltningen omfattar ca 300 medarbetare. Vi arbetar tätt tillsammans med kommuninvånare, näringsliv, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer.
Avdelningen Arbetsliv och Försörjning består av enheterna Mottagning, Integration och Arbetsliv och Försörjning 1-5. Inom avdelning Arbetsliv och Försörjning bedrivs handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd på 5 enheter med olika inriktning: Mottagning, Integration och Arbetsliv och försörjning 1-3. Du kommer att tillhöra mottagningsenheten.
Arbetsplatsen ligger på Drottninggatan 45, vi arbetar aktivitetsbaserat i öppna kontorslandskap. Arbetstiden är förlagd dagtid med möjlighet till flextid.
Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande arbete. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng med stor kollegial anda och hög kompetens.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med tyngdpunkt på kurser inom psykologi och sociologi. Har du läst kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt, ses det meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av socialt arbete, socialt myndighetsarbete eller arbetat med ekonomiskt bistånd. Har du tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare ses även det meriterande då vi använder oss av det idag. För tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då arbetet innebär kontakt med myndigheter och dokumentation.
För att lyckas i rollen ser vi att du arbetar bra med andra människor. Att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt är för dig en självklarhet. Då ingen dag är den andra lik har du lätt för att anpassa dig efter ändrade situationer och förutsättningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. I stressade och pressade situationer behåller du dig lugn och stabil. Du skiljer på det personliga och professionella och ser relationer i sitt rätta perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tre tillsvidareanställningar, två tidsbegränsade anställningar till och med 2027-01-31.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 5
Ref. nr: 17450
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 27 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se +4613205639 Jobbnummer
10006430