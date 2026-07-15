Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Ronneby Visa alla socialsekreterarjobb i Ronneby
2026-07-15
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Försörjningsenheten kommer du att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. Dokumentation är en viktig del av uppdraget och ställer krav på att du har en god förmåga att skriva på ett lättförståeligt sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Samverkan med såväl interna som externa aktörer är en naturlig och viktig del av uppdraget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde.
Enheten arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina arbetssätt. Sedan flera år tillbaka används RPA (Robotic Process Automation), vilket bidrar till en automatiserad och effektiv handläggningsprocess. På arbetsplatsen finns väl etablerade rutiner och strukturer som skapar goda förutsättningar för kvalitet, rättssäkerhet och en hållbar arbetsmiljö.
Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion. Vi tillämpar mentorskap under introduktionstiden. I ditt dagliga arbete får du stöd av en nära och tillgänglig arbetsledning i form av teamledare och enhetschef. Du erbjuds extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling och friskvård på arbetstid.
Som vår nya kollega välkomnas du till ett engagerat team där erfarenhet, samarbete och kollegialt stöd är en självklar del av arbetsdagen.Kvalifikationer
Du är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper i aktuell lagstiftning är meriterande. Arbetet kräver en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du har förmåga att fattasjälvständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Egenskaper som att vara flexibel och ha god samarbetsförmåga är värdefulla i arbetet. Stor vikt kommer att läggas på din personliga lämplighet.
Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336473-2026-60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Malin Gustafsson malin.gustafsson1@ronneby.se +46457618330 Jobbnummer
10003010