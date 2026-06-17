Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Ljungby Visa alla socialsekreterarjobb i Ljungby
2026-06-17
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
I arbetsgruppen som handlägger försörjningsstöd ingår 10 medarbetare. Arbetet samordnas av en 1:e socialsekreterare som också ger stöd och handledning till kollegorna i det dagliga arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på försörjningsstöd arbetar du med två huvuduppdrag.
• Den enskildes självförsörjning, där det bland annat ingår att tillsammans med den enskilde upprätta en planering som leder till självförsörjning,
• Den enskildes försörjning där det ingår att bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd, samt ge den enskilde råd och stöd för att förhindra utökad problematik.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd med hjälp av bedömningsinstrument samt hantera överklagningar.
• Kartlägga den enskildes behov och matcha till lämpliga insatser.
• Upprätta individuella planer tillsammans med den enskilde.
• Nära samarbete med kollegor inom andra enheter, samt externa samverkanspartners för att utforma stödet för den enskilde på bästa sätt. Inom sektionen ingår också kommunens arbetsmarknadsenhet som ansvarar för arbetsmarknadsinsatser och även insatser utifrån det nya aktivitetskravet som håller på att införas.Kvalifikationer
Socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst och god kunskap om relevant lagstiftning. Det är också meriterande om du har erfarenhet från andraområden inom individ- och familjeomsorg.
Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt, göra rättssäkra bedömningar och hantera varierande ärenden.
Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort erfordras.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överenskommelse. .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
)
341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Per Svensson per.svensson@ljungby.se 0372-78 96 11 Jobbnummer
9967130