Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
I rollen som socialsekreterare kommer du att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt utreda de bakomliggande orsakerna och eventuella hindren för egen försörjning. Målet är att individen så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn där insatser planeras tillsammans med andra samverkanspartners. I arbetsuppgifterna ingår motivationsarbete (MI) i anslutning till utredningsarbetet för att utveckla klientens möjligheter till egen försörjning.
Arbetet hos oss ger en bred insyn i välfärdskedjan och en god kännedom om hur samhället i stort fungerar. Vi erbjuder utmaningen att möta människor i olika livssituationer och kunna bidra till förändring i deras liv.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar strategiskt med arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt olika utvecklingsprojekt som rör sysselsättning, etablering och integration. Förvaltningen svarar mot Arbetsmarknadsnämnden och ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd och sysselsättningsåtgärder av olika slag. Förvaltningen omfattar ca 300 medarbetare.
Inom avdelningen Arbetsliv och försörjning bedrivs handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd på 5 enheter med olika inriktning: Mottagningsenheten, Arbetsliv och försörjning 1-3 och Integrationsenheten. Enheterna leds av respektive enhetschef och på enheterna finns enhetssamordnare som hanterar det operativa arbetet.
Vi söker nu socialsekreterare till enheterna Arbetsliv och Försörjning 1-3. Din arbetsplats kommer att vara i nya fräscha lokaler på Drottninggatan 45 i centrala Linköping. Arbetstiden är kl. 07.50-17.00, med kortare arbetsdag under sommarmånaderna. Vi tillämpar flextidsavtal.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med tyngdpunkt på kurser inom psykologi och sociologi, alternativt är i slutskedet av sin utbildning. Det är meriterande med kurser i socialt arbete, socialrätt och förvaltningsrätt. Har du tidigare erfarenhet av socialt myndighetsarbete eller arbetat med ekonomiskt bistånd ses även det meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap om verksamhetssystemet LifeCare samt att du har förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då arbetet innebär kontakt med myndigheter och dokumentation.
Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade situationer och förutsättningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. I stressade och pressade situationer behåller du dig lugn och stabil. Du skiljer på det personliga och professionella och ser relationer i sitt rätta perspektiv.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: 4 tillsvidareanställningar samt 1 tidsbegränsad anställning till och med 2027-02-28
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 5
Ref. nr: 16845
Enligt avtal
