Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd

Vill du tillsammans med våra medborgare arbeta för att de ska få en egenförsörjning? Vi söker dig med socionomexamen för ett varierat arbete innehållande både handläggning av ansökningar och socialt arbete.
Det här erbjuder vi dig!
På arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm arbetar vi med verksamhetsöverskridande mål, ständiga förbättringar och utveckling av vår verksamhet.
Ekonomiskt bistånd består av två försörjningsstödsenheter som har ett nära samarbete över enhetsgränserna, vilket innebär att du kommer ha många härliga arbetskamrater! Enheterna är indelade i team där Team Mottagning och Team Nyutredningar arbetar utifrån kortvariga processer och de team som arbetare med löpande ärenden arbetar utifrån längre processer.
I dessa tjänster, som är placerad i löpande team, ingår regelbundna uppföljningssamtal i syfte att utreda, motivera och stödja sökanden till självförsörjning. För att möjliggöra gemensamma planeringar med kortast och samtidigt hållbar väg till självförsörjning, har vi upparbetade interna och externa kontakter, till exempel i form av samverkansmöten.
Förutom självförsörjningsuppdraget handlägger du ansökningar om ekonomiskt bistånd, dvs du utreder, bedömer och fattar beslut om rätten till bistånd enligt gällande lagstiftning och praxis.
Som stöd i arbetet finns varje vecka teammöten och ärendehandledning i storgrupp, där kollegor, arbetsledare och specialistsocialsekreterare deltar. Som en del av din introduktion får du dessutom en mentor som stöd i det dagliga arbetet.
Din arbetsplats kommer att vara på Tingshusgatan 1, ett par minuters promenadväg från centralstationen dit det finns goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss.
Vi rekryterar:
3 tillsvidareanställningar
2 vikarieanställningar
med start 20 april 2026 eller enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, har god personlig mognad samt intresse och vilja att arbeta med människor. Vi värdesätter att du i kontakten med våra sökande har god kommunikativ förmåga genom att kunna lyssna lyhört, vara tydligt och vid behov använda lågaffektivt bemötande.
Du kan arbeta självständigt, hålla struktur och tidsramar även vid oförberedda situationer. Att vara noggrann, fatta beslut och ta tuffa samtal ser vi som viktiga förmågor. Du behöver kunna hålla struktur och tidsramar i arbetet, även vid arbetstoppar och i oförberedda situationer.
Du har socionomexamen, är en van datoranvändare och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, men det är inget krav. Du kan behöva ta dig runt inom kommunen, varför det är meriterande om du har B-körkort.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Publicering sdatum2026-02-27
Vi arbetar med kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering vilket innebär att vi i denna rekrytering valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. När du söker jobbet kommer du att svara på ett antal urvalsfrågor kring bland annat hur väl du uppfyller kraven för jobbet, vad du kan bidra till och ditt intresse för jobbet. Bifoga gärna ditt examensbevis i ansökan.
Vänta inte med din ansökan. Vi kommer kalla till intervju under ansökningstiden och hittar vi rätt kandidat så kan vi anställa innan sista datum för ansökningstiden gått ut.
Vi använder oss av digital referenser via Refensa vid behov.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Inom ekonomiskt bistånd arbetar vi med att ta emot och handlägga ansökningar från personer som tillfälligt saknar försörjning. Vårt mål är att tillsammans med den sökande skapa en plan för att så snabbt som möjligt nå egen försörjning genom arbete eller annan lösning. Vi har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer för att hitta hållbara vägar framåt för varje individ.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
