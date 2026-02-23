Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med våra medborgare arbeta för att de ska få en egenförsörjning?
Vi söker nu en socialsekreterare till en tillsvidaretjänst och en socialsekreterare till ett semestervikariat inom Enheten för arbete och försörjning. Vi erbjuder den mindre kommunens fördelar med nära ledarskap och korta beslutsvägar och där varje medarbetare har en stor betydelse för helheten.
I ditt arbete som socialsekreterare handlägger du ansökningar om ekonomiskt bistånd, dvs du utreder, bedömer och fattar beslut om rätten till bistånd enligt gällande lagstiftning och praxis. Som stöd i arbetet finns ärendekonferens tillsammans med kollegor och extern handledning. Som en del av din introduktion får du dessutom en mentor som stöd i det dagliga arbetet.
Din arbetsplats kommer att vara på Vimmerby Stadshus, ett par minuters promenadväg från stationen dit det finns goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss.
Tillsvidaretjänsten tillsätts snarast eller enligt överenskommelse och vikariatet löper över sommarperioden 2026 mellan början av juni till slutet av augusti månad, efter överenskommelse. Beskriv i ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionom- eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Har erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
* Är trygg och självgående i användning av digitala verktyg och datorprogram
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift
* Har B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare
Vi söker dig som är trygg, har god personlig mognad samt intresse och vilja att arbeta med människor. Vi värdesätter att du i kontakten med våra sökande har god kommunikativ förmåga genom att kunna lyssna lyhört, vara tydlig och vid behov använda lågaffektivt bemötande.
Du arbetar självgående med utredningar om rätten till ekonomiskt bistånd samt med socialt förändringsarbete, som syftar till att mobilisera och utveckla individens egna förmågor. Du samverkar med andra enheter inom Socialförvaltningen samt med andra myndigheter och huvudmän så att sökande så snabbt som möjligt ska finna hållbara lösningar i sitt liv. Du har en fallenhet för att skapa goda relationer till både klienter och samarbetspartners.
Du driver arbetet framåt och kan arbeta självständigt, håller struktur och tidsramar även vid oförberedda situationer och arbetstoppar. Att vara noggrann, motivera och förmedla fattade beslut ser vi som viktiga förmågor.
Vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer sker löpande. För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
ÖVRIGT
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse, utifrån verksamhetens behov. Som tillsivdareanställd hos oss har du även tillgång till friskvårdsbidrag som en del av våra förmåner samt möjlighet att byta semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 010-356 90 00hr@vimmerby.se
