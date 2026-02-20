Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd
2026-02-20
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
Visa alla jobb hos Osby kommun, Arbete & Välfärd i Osby
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Enheten består idag av fyra socialsekreterare där vi nu utökar med två tjänster. Vi erbjuder den mindre kommunens fördelar med ett nära ledarskap och korta beslutsvägar och där varje medarbetare har stor betydelse för helheten.
Är du en person med starkt självledarskap och ett eget driv att vara en del av individens process? Vi söker dig med ett genuint engagemang och som är trygg i dig själv. Du behöver ha förmåga att se helheten och kunna fatta beslut. Vi hoppas att du vill vara en del av vår arbetsgrupp och att vi kan mötas med skratt över fikabordet när vi lämnat skrivbordet. Vi hjälps åt och ärendehandledning i grupp och individuellt erbjuds av enhetschef.
Möjlighet finns till att teckna ett distansavtal som möjliggör distansarbete när verksamheten tillåter det, men i huvudsak utförs arbetet på plats för att erbjuda bästa stöd till de vi är till för.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Att arbeta som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Osby kommun innebär att ditt huvudfokus är att stödja våra kommuninvånare till en egen försörjning samt utreda rätten till bistånd och samverka med andra parter.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att hantera ansökningar, utreda rätten till bistånd och fatta beslut, kartlägga behov och erbjuda råd och stöd till sökande som ofta är i en komplex livssituation.
Arbetet ställer krav på förmåga att samverka med andra parter kring individen för att driva processen aktivt framåt.Kvalifikationer
* Socionomexamen eller annan kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer relevant
* Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
* Du förväntas kunna dokumentera och använda andra digitala system som krävs i ditt arbete efter introduktion
Vi ser det som meriterande med:
* Tidigare erfarenhet från handläggning och myndighetsutövning men det är inget krav, din inställning är viktigare och vi lär dig det du behöver på arbetsplatsen
* Utbildning och erfarenhet av BIP, MI, 7tjugo
* Dokumenterad erfarenhet av samverkan
* Du besitter andra språkkunskaper än svenska språket
ÖVRIGT
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Arbete & Välfärd Kontakt
Enhetschef
Jennifer Engström jennifer.engstrom@osby.se 0479- 528698 Jobbnummer
