Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Vad kul att du är intresserad av att arbeta hos oss!
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
Nu utökar vi med ytterligare en handläggare till vår ekonomigrupp som vill vara en del av kedjan i vårt viktiga uppdrag att stötta kommunens invånare till egen hållbar försörjning. Enheten består av 3 handläggare samt en 1:e socialsekreterare. Enheten har sin tillhörighet inom Individ- och familjeomsorgen och arbetar nära socialsekreterare vuxen inom beroende- skadligt bruk, öppenvård och kommunens arbetsmarknadsenhet.
Vi vill erbjuda den bästa möjliga socialtjänst inom givna ramar. Vi vill i vårt arbete veta vad våra insatser leder till och har medborgaren i fokus i allt vi gör. Varje dag går vi till jobbet för att medborgare i Askersunds kommun ska få stöd och hjälp. Idag, imorgon och i framtiden!Publiceringsdatum2026-02-14Arbetsuppgifter
Du kommer bli en del av ett litet, engagerat och kreativt team som har arbetsglädje samt fokus på uppdraget. Enhetens grunduppdrag är att säkerställa en rättssäker och lagenlig handläggning av samtliga ärenden som enheten ansvarar för. Med respekt för de juridiska ramarna som styr socialtjänsten, ansvarar enheten för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare (LVM) och barnkonventionen.
Rättssäkerheten i handläggningen genomsyrar hela handläggningsprocessen och vår strävan är att ge rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd ansvarar du för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. I ditt uppdrag kommer du ha särskilt ansvar för sociala kontrakt samt det kommande aktivitetskravet.I ditt arbete utgår du från kunskap och beprövad erfarenhet. Du tar även hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gällande delegationsordning. Bemötandefrågor är viktiga och stor vikt läggs vid att våra medborgare görs delaktiga i arbetet och får ett lyhört och professionellt bemötande.
Vi arbetar tvärprofessionellt över enheten vilket innebär att du också kan komma att behöva stötta upp vid övriga handläggares frånvaro. Vid din sida har du en 1:e socialsekreterare som stöttar och coachar dig i ditt dagliga arbete.
Vill du vara med på vår utvecklings resa och bidra till en kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst? Du kommer att vara en viktig del av vårt arbete med att utgöra en lättillgänglig och utflyttad socialtjänst i linje med nya socialtjänstlagen. En enhet där vi arbetar hårt för att säkerställa rätt stöd och rätt insatser genom att sätta individen och dess behov i centrum,
Vi välkomnar dig som vill göra skillnad för våra medborgare i Askersunds kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig med/som:
Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig/relevant för uppdraget.
B-körkort, manuell växling.
Kunskaper om och erfarenhet av utredning, handläggning och dokumentation inom myndighetsutövning
Minst ett års erfarenhet från målgruppen som innefattar erfarenhet av biståndsbedömning
Goda kunskaper i verksamhetssystem LifeCare.
God förmåga att dokumentera och i att uttrycka dig både i tal och skrift.
Är strukturerad, analytisk och har förmågan att driva flera processer samtidigt.
Är flexibel och bra på att kommunicera och samarbeta respektfullt med andra- både internt och externt.
Personlig mognad, trygghet och stabilitet.
Driver dina processer vidare och tar ansvar för och genomför fattade beslut
För att trivas hos oss behöver du vara nyfiken, flexibel och ödmjuk inför andra människors livssituation, olika former av livsöden och svårigheter. Därför är det för oss mycket viktigt att du uppvisar stort engagemang för målgruppen och har en stark tro på människans förmåga till förändring.
Är du en person som andra känner tillit till och som värdesätter goda samarbeten inom det social arbetets arena - en person som också kan bidra med öppenhet och nytänkande och ser möjligheter inom ramen för nya socialtjänstlagen tycker vi att du ska söka till oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Vi erbjuder dig:
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till semester växling
• Årsarbetstid
• Extern handledning
• Friskvårds bidrag
• Gratis parkering och gratis kaffe
• En lite roligare kommun- som tar varje tillfälle i akt att fira framgångar!
Hos oss kan du njuta av ett flexibelt arbetsarrangemang som ger dig möjlighet att balansera arbete och privatliv på bästa sätt. Vi tillämpar årsarbetstid för att främja en hälsosam balans. Vi har en positiv arbetskultur där lust, mod och engagemang står i fokus.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
I takt med att omvärlden förändras arbetar vi större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning.
Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
