Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
2026-01-21
På enheten Försörjningsinsatser ansvarar vi för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Hos oss arbetar du med socialt förändrings-och motivationsarbete för personer som står utan egen försörjning av olika anledningar. Du ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd i enlighet med gällande lagstiftning.
På enheten Försörjningsinsatser ansvarar vi för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Hos oss arbetar du med socialt förändrings-och motivationsarbete för personer som står utan egen försörjning av olika anledningar. Du ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd i enlighet med gällande lagstiftning.
I din roll som socialsekreterare kommer du att möta, stötta och motivera klienter på vägen mot egen försörjning. Du följer upp insatser och arbetar lösningsfokuserat tillsammans med klienten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd. Du bör ha kunskaper om den lagstiftning som tillämpas samt god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska.
Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga samt bidrar till ett gott arbetsklimat. I rollen som socialsekreterare bör du vara strukturerad, ha en bra omdömesförmåga, god problemlösningsförmåga och du förväntas delta aktivt i utvecklingsarbetet på enheten för att uppnå verksamhetsmålen.
ÖVRIGT
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader (eventuellt möjlighet till förlängning). Heltid med månadslön.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Kontakt
Biträdande enhetschef
Monika Soldan monika.soldan@lidingo.se 08-731 31 29 Jobbnummer
