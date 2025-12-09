Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vi utökar arbetsgruppen inom ekonomiskt bistånd!
Med anledning av ett nytt arbetssätt med fokus på långvarigt bidragsberoende inom ekonomiskt bistånd behövs nu en utökning i arbetsgruppen.
Inom Myndighetsenheten Vuxen & Integration blir du en av 5 socialsekreterare för ekonomiskt bistånd och jobbar i ett nära samarbete med socialsekreterare för skadligt bruk och beroende, våld i nära relation samt handledare för boende och vuxenstödjande insatser. Inom enheten bedrivs även skuld- och budgetrådgivning och integrationsverksamhet. Enheten består av 12 medarbetare med ett brett uppdrag vilket ställer stora krav på flexibilitet och en god samarbetsförmåga. I arbetsgruppen finns en hög grad av arbetsglädje och yrkesstolthet!
Som socialsekreterare ansvarar du för att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, inklusive utredning, bedömning, beslut och uppföljning. Arbetet innefattar att kartlägga den enskildes behov, upprätta planer för att stärka möjligheterna till egen försörjning samt följa upp aktivitetskrav och insatser. Tjänsten innebär nära samarbete med interna och externa aktörer såsom arbetsmarknadsenheten, hälso- och sjukvård och andra relevanta myndigheter. I uppdraget ingår även att ge rådgivning och stöd till invånare i kontakt med socialtjänsten samt att bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom verksamheten.
Arbetsgruppen har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och utgår ifrån BiP (beskæftigelses indikator projekt) som är ett danskt forskningsprojekt som identifierat viktiga indikatorer och insatser för att hjälpa personer med komplexa behov att närma sig arbetsmarknaden. Du behöver vara beredd på att fatta svåra beslut men samtidigt bedriva ett klientnära socialt arbete och skapa relationer i det motiverande arbetet.
Du fattar beslut i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och delegation. Dokumentation är en viktig del av arbetet. Vi använder verksamhetssystemet Lifecare.
I syfte att möjliggöra en trygg start för dig som nyanställd sker introduktionen enligt introduktionsplan med regelbunden uppföljning. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet.
Sjöbo kommun erbjuder förmåner som semesterväxling, ett generöst årligt friskvårdsbidrag om 2500 kr och möjlighet till 1 timmes friskvård på arbetstid per vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd. Erfarenhet av BiP är en merit.
Eftersom enhetens medarbetare arbetar i nära samarbete och kan behöva hantera varandras arbetsuppgifter under ledigheter är det meriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet av handläggning av övriga vuxenärenden enligt Socialtjänstlagen exempelvis vid våld i nära relation och LVM (Lagen om vård av missbrukare)
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt en god förmåga att samarbeta såväl internt som externt förutsätts.
Du är självständig i ditt arbete och är beredd att ta stort ansvar för ditt uppdrag. Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det.
B-körkort är ett krav
Före erbjudandet om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Löpande rekrytering sker. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
Sjöbo kommun, Myndighetsenheten
Enhetschef myndighetsenheten vuxen & integration
Karin Lindén karin.linden@sjobo.se 0416-270 03
