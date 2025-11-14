Socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd
Borgholms kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Borgholm Visa alla socialsekreterarjobb i Borgholm
2025-11-14
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, IFO i Borgholm
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande socialsekreterare som vill arbeta inom Ekonomiskt bistånd.
Som socialsekreterare inom Ekonomiskt bistånd har du möjlighet att göra skillnad. Här har du goda möjligheter att utvecklas i din roll och närhet och stöd av kollegor och chef. Vi är en arbetsgrupp som omfattar Ekonomiskt bistånd, Skadligt bruk och beroende samt Våld i nära relation, Integration, Arbetsmarknadsenheten och arbetsmarknadsinsatsen Pontibus. Vi jobbar i en nära teamsamverkan i gruppen.
Vill du bli en del av oss?
Hos Borgholms kommun finns en mångfald av yrkesområden. Detta gör det möjligt för både en spännande karriärutveckling och/eller karriärväxling inom många olika områden. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på tre förvaltningar och två kommunala bolag. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Kommunens storlek innebär att du som anställd arbetar nära medarbetare chefer, beslutsfattare och våra medborgare. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor en god arbetsmiljö och inspirerande hälsoarbete. Vår inriktning är att verka för att synliggöra medarbetarna, öka inflytandet och delaktigheten på arbetsplatsen bland annat genom ökad chefstäthet. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå i att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd inom ramen för lagstiftning och delegerad beslutanderätt. I arbetet ingår också att utifrån individuella planeringar arbeta för den enskildes möjligheter till självförsörjning, vilket bland annat innefattar att kontinuerligt följa upp beviljade insatser och arbeta med motiverande förändringsarbete.
Du kommer arbeta nära kollegorna i enheten, men också med kollegor från andra enheter inom förvaltningen.
Har du en passion för att hjälpa människor i utsatta situationer och verkligen kunna göra skillnad? Då är Du den personen som vi söker!
Vår målsättning är ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det är ett roligt arbete med stor omväxling, olika uppdrag och många kontakter som ger en stor variation av arbetsuppgifter varje dag.
Vi är ett relativt litet IFO, Individ- och familjeomsorgen i Borgholm, varpå att hjälpa varandra är en förutsättning, det skapar också en positivt och stark gemenskap. För individer som får insatser är detta också av stor vikt då vårt fokus är att arbeta familjeorienterat och då med hela individens-/familjens behov i fokus, vilket förutsätter bra samarbete inom hela Socialförvaltningen och kommunen i stort.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer.
Du har god svenska i tal och skrift och en god datorvana.
Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet gällande Integration och/eller Skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation.
Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande eftersom arbetet innefattar möten med personer som är i stort behov av stöd. Du är tydlig, handlingskraftig, ansvarstagande och har god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. Du är en empatisk och trygg person med lösningsfokuserad inställning med god samarbetsförmåga. Vi tror att du är nyfiken och kreativ i ditt arbete och att du har förmåga att sortera och prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt. Du har hög social kompetens och är en relationsbyggare. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på eget ansvar och initiativförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du får gärna vara flerspråkig.
Körkort B krävs.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795) Arbetsplats
Borgholms kommun, IFO Kontakt
Enhetschef
Jeanette Sandström jeanette.sandstrom@borgholm.se 0485-88218 Jobbnummer
9604506