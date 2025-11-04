Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
2025-11-04
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för andra? Vi söker nu dig som vill arbeta med socialt förändringsarbete gentemot vuxna inom området ekonomiskt bistånd.
Att arbeta med ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun innebär ett kvalificerat socialt arbete där vi nyfiket och aktivt vill hjälpa människor att stå på egna ben och nå självständighet, såväl socialt som ekonomiskt. Du arbetar kartläggande och motiverande gentemot de du möter och samverkar med andra aktörer, både internt och externt. Du följer upp insatser och arbetar lösningsfokuserat tillsammans med klienten.
Vi arbetar processorienterat genom att utgå ifrån klientens behov. Detta innebär att du har tätt samarbete med andra enheter och vid behov får verka som med handläggare i mer komplexa ärenden. Du bidrar till en evidensbaserad praktik där teori, erfarenhet och klientens perspektiv väger lika tungt. Vi har en helhetssyn och ser hur olika saker hänger ihop och påverkar varandra. Vi har en positiv människosyn som innebär att vi utgår ifrån att alla tar ansvar och kan, vill och får bidra till arbetets resultat. Allt detta gör vi för att göra skillnad för de människor vi finns till för.
Hos oss får du möjlighet att i samverkan med kollegor arbeta med utveckling av arbetssätt och metoder inom ramen för vårt målarbete. Som medarbetare erbjuds du kompetenshöjande insatser i exempelvis samtalsmetodik, som MI-utbildning samt får arbeta med din personliga utveckling genom utvecklande medarbetarskap. Vi vill hela tiden utvecklas och förbättras i vårt arbete och allas delaktighet är en förutsättning för detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystemet Lifecare. Vi värdesätter även att du har goda kunskaper om samhällets stödsystem.
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken och drivs av en vilja att se möjligheter i nya situationer du ställs inför. Du har förmåga att möta och motivera människor som ofta befinner sig i utsatta situationer. En stor del av arbetet handlar om att kunna skapa förtroendefulla relationer och ha ett gott samarbete med såväl klienter som kollegor. Vi tror att du är van att ta initiativ, driva ditt arbete framåt och ta ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
Rollen ställer också krav på att du är van att uttrycka dig både i besök hos klienter förekommer som en del i ditt arbete behöver du ha B-körkort.
I denna rekrytering har vi valt att göra urval och bjuda in till intervjuer löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
