Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Örkelljunga Visa alla socialsekreterarjobb i Örkelljunga
2025-10-28
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen i Örkelljunga
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun består av socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg för funktionsnedsatta och förebyggande funktioner. Vi är organiserade i förebyggandeenhet, myndighetsenhet och verkställarenhet. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.
Örkelljunga har goda bussförbindelser och arbetsgruppen för ekonomiskt bistånd har sin arbetsplats bara ett par minuter från busstationen.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Vi söker en socialsekreterare till vår arbetsgrupp för ekonomiskt bistånd. Arbetet innebär att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd samt att arbeta mot självförsörjning för de vi möter. Vi arbetar med individuella planeringar för att skapa bästa förutsättningar för att varje person ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Du kommer även att arbeta med att utreda och fatta beslut om bostadssociala lägenheter, en insats som riktar sig till de som står långt ifrån bostadsmarknaden och som behöver stöd för att få en egen bostad. Arbetet innebär också samverkan och kontakter internt och externt, både utifrån de personer vi arbetar med och utifrån samverkan på strukturell nivå.
Din arbetsgrupp består av tre socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare som är din närmsta arbetsledare och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Din närmsta chef är enhetschef på myndighetsenheten. Du har också mycket kontakt med kollegorna som arbetar på vår Arbetsmarknadsenhet. I arbetsgruppen hjälper och stöttar vi varandra och vi har både enskilda och gemensamma ärendegenomgångar, för att få möjlighet till kompetensutveckling i gruppen och gemensamt lärande. Tillsammans utvecklar vi arbetssätt, arbetsmetoder och är delaktiga i kvalitetsarbetet på myndighetsenheten. Vi har nära samarbete med övriga funktioner på myndigheten och korta beslutsvägar.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del av en arbetsgrupp där vi stöttar och hjälper varandra och har ett gott arbetsklimat samt vara en del av en arbetsplats där vi samarbetar i våra olika roller när vi behöver det.
Arbetet kräver socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning med ekonomiskt bistånd.
Har du erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare så är det bra - men annars lär vi dig gärna!
Bemötande och värdegrund är viktiga frågor för oss, och vår verksamhet är HBTQI-certifierad. Du behöver dela våra värderingar om alla människors lika värde och att alla som möter oss ska känna sig välkomna och inkluderade för att kunna arbeta hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras.
I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286550". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878) Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tina Modin 0435-55035 Jobbnummer
9577418