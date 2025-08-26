Socialsekreterare Beroende unga vuxna
2025-08-26
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Har du socionomexamen och vill bli en del av en erfaren arbetsgrupp som arbetar tätt tillsamman? Då kan det här vara jobbet för dig!
I arbetsgruppen beroende unga vuxna trivs vi med varandra och vårt arbete. Vi har ett utarbetat arbetssätt som präglar vår handläggning och vi har regelbundet metodstöd i syfte att se över och utveckla verksamheten.
Beroende unga vuxna är en arbetsgrupp inom avdelning vuxen som är organiserad tillsammans med Beroendeenhet 2 och Avhopparenheten och delar chef med dom. Här arbetar vi med målgruppen unga med beroende i åldersgruppen 18-25 år. Arbetsgruppen består av sex socialsekreterare och en teamledare. Vi arbetar enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Beskrivning av arbetsuppgifter
Myndighetsutövning med målgruppen unga med beroende. Vi arbetar enligt SoL, LVM och LVU. Vi utreder med stöd av Addiction Severity Index (ASI) och använder även ASI till att följa upp och utvärdera våra insatser. Här arbetar vi med hela kedjan från att utreda enskilda individers behov av insatser utifrån gällande lagstiftning till att motivera, bedöma, besluta om samt följa upp insatser. Vi samverkar med exempelvis polis, region och kriminalvård, samt med andra aktörer inom kommunen. MI-anda och vuxenperspektiv präglar vårt arbetssätt.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med unga vuxna eller vuxna personer med beroendeproblematik. Vi ser gärna att du har ASI-utbildning, MI-utbildning och B-körkort. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du empatisk och och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lisa Viksten, enhetschef, 018-727 15 56.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-00713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Vuxen Kontakt
Enhetschef
Lisa Viksten 018-727 15 56 Jobbnummer
