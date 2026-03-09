Socialsekreterare/barnsekreterare
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Välkommen till Ludvika kommun. Här utgår vi från vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, glädje, lärande och driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Då en av våra medarbetare går vidare till en annan tjänst inom organisationen så söker vi nu en socialsekreterare med inriktning placerade barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är cirka 100 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Ami.
Familjehems- och familjerättsenheten består av tre funktionsgrupper och leds av en enhetschef tillsammans med två förste socialsekreterarePubliceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Tjänsten innebär att följa upp barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller på HVB/SIS enligt SoL eller LVU. Uppföljningen innebär att bygga relation med det placerade barnet för att kunna tillgodose dennes behov. Att undersöka och utreda föräldraförmågan och erbjuda stöd och familjebehandling för att möjliggöra hemflytt alternativt att utreda om vårdnadsöverflytt är den bästa lösningen för barn som placeras under en längre tid. Tjänsten är varierad och innefattar flera olika arbetsmoment som kräver hög kompetens inom arbetsområdet. Det ställer krav på förmåga att strukturera arbetet, samverka internt och externt och att kunna upprätthålla en rättssäker handläggning i samtliga arbetsmoment. Då våra placerade barn och ungdomar kan vara placerade i hela landet innebär tjänsten en del resor som kan innebära långa dagar och/eller övernattning.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Vi söker dig som har lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift samt har insikt i hur ditt bemötande påverkar familjerna. Du har förmåga att göra avvägningar och fatta välmotiverade och rättssäkra beslut. Du har god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i BBIC och relevant lagstiftning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket.
Tjänsten kräver B-körkort.
Det här får du av oss
• En arbetsplats där laganda och teamarbete står i fokus.
• Stora möjligheter att utveckla och forma arbetssätt.
• Ett stimulerande arbete präglat av engagemang, lärande och gemenskap.
• Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Dagtid med rätt till övertid
Lön: Månadslön enligt överenskommelse.
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
• Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför en eventuell anställning.
• Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Enhetschef: Britt Larsson, 0240-860 67 britt.larsson@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Ann-Sofie Welander. 0240-860 68, ann-sofie.welander@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Louise Thegel Öjefelt, 0240-86267, louise.thegel-ojefelt@ludvika.se
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Familjehems- och familjerättsenheten i Ludvika kommun, där vi arbetar för att göra skillnad för barn och unga - varje dag. Arbetsgivare: Ludvika kommun, Social- och utbildningsförvaltningen Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9784785