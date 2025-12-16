Socialsekreterare/Barnsekreterare
2025-12-16
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vi söker dig som vill bli särskilt utsedd socialsekreterare för barn och ungdomar som bor i familjehem!
Vi har fått möjlighet att utöka med ytterligare en tjänst som barnsekreterare.
Det är inte varje dag som det sker, inte heller varje dag vi söker nya kollegor. Vi är en enhet som genom åren har haft en väldigt låg personalomsättning. Vi ser fram emot att få en person till i vårt glada gäng!
Familjehemsenheten inom Arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans Stad består av två teamledare, motsvarande förste socialsekreterare, 10 familjehemssekreterare, 10 barnsekreterare/ socialsekreterare, två administratörer samt en enhetschef..
Enheten försöker i största mån att arbeta efter Trollhättan stads vision "Stolt och innovativ med plats för framtiden" samt enhetens egen vision "Förändra verkligheten". Inom ramen för detta så satsar enheten på att bland annat utveckla rekryteringsarbetet gällande familjehem. Lär känna oss lite genom att kika in på www.forandraverkligheten.nu.
Vi använder oss av Ett hem att växa i (i egen regi), Nya Kälvesten, Skolfam, umgängesstöd,
Familjehemsvinjetter, flera egna handledningsgrupper, ett flertal egna kontrakterade jourhem (f n sex stycken), en hög andel egna familjehem kontra köpt vård med mera. Med start hösten 2025 har vi infört Ommej för att varje barn ska komma till tals ordentligt.
Hos oss får du introduktion, goda möjligheter till fortbildning, metodhandledning och en arbetsgrupp med stor erfarenhet och mycket glädje. Vi erbjuder också allt det som förvaltningen kan erbjuda i form av en välorganiserad barn- och ungdomsvård med omfattande resurser såsom Barnahus, välförsörjd öppenvård mm.
Vi erbjuder en professionell och inkluderande familjehemsvård och vårt löfte är att alltid göra vårt bästa för våra placerade barn och för våra familjehem. Oaktat vad vi gör så håller vi fanan högt avseende kvalité, omsorg, bemötande, rätt insats i rätt tid till rätt barn, handläggning och juridik.Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att följa upp vården av familjehemsplacerade barn och ungdomar.
Du blir handläggare i ärendet med ansvar för att på alla sätt verka för att hans/hennes utveckling är så gynnsam som möjligt. Det innebär ett nära samarbete med barnet/ungdomen, familjehemssekreterare, familjehemmet samt övriga vuxna kring barnet. Det är barnsekreterarens uppgift att sköta löpande dokumentation och ansvara för eventuella utredningar av barnets behov.
Din särskilda uppgift är att bygga relation med barnet/ungdomen och bli en person som han/hon kan ha förtroende för. Du blir som ett ombud för barnet och bevakar hans/hennes intressen.Kvalifikationer
Du ska vara socionom eller ha en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är
meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Som person förutsätts du vara ansvarstagande, flexibel, strukturerad samt engagerad i frågor som rör barns bästa.
Enheten består av mer än 20 positiva, drivna, engagerade, kunniga och lösningsfokuserade personer. Vi kommer att lägga stor vikt vid att du passar in i den befintliga gruppen.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
