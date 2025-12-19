Socialsekreterare Barn och ungdom
2025-12-19
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Som socialsekreterare i Barn och Ungdomsgruppen arbetar du med myndighetsutövning för barn, unga och deras föräldrar. Vi arbetar med kontinuerlig metodutveckling och utför både utredningar och insatser i den unges egna hemmiljö i nära samarbete med våra familjebehandlare. Vi har ett fokus på lokal samverkan samt att arbeta förebyggande och med tidigare insatser i kommunen. Tjänsten kommer primärt att vara inom utrednings delen inom barn och ungdomsgruppen.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är socionomexamen eller utbildning som bedöms som likvärdig, samt b-körkort.
Erfarenheter som anses meriterande är
Erfarenhet av myndighetsutövning inom IFO
God kännedom om lagstiftningen inom området
Kunskap att handlägga inom BBIC
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
ÖVRIGT
På IFO finns en generös flextidsram. Du har möjlighet till handledning som ett stöd i arbetet. Ersättning
Enligt avtal.
