Socialsekreterare Barn och Unga
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Örkelljunga Visa alla socialsekreterarjobb i Örkelljunga
2026-07-24
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Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun består av socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg för funktionsnedsatta och förebyggande funktioner. Vi är organiserade i förebyggandeenhet, myndighetsenhet och verkställarenhet. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vi söker en socialsekreterare till vår utredargrupp för barn och unga.
Vill du arbeta i en engagerad och stöttande arbetsgrupp där du får möjlighet att göra skillnad för barn, unga och deras familjer? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Hos oss på myndighetsenheten blir du en del av en arbetsgrupp bestående av socialsekreterare, familjehemssekreterare, barnsekreterare och en enhetschef som ger stöd i det dagliga arbetet. Vi värdesätter ett gott samarbete och ett öppet klimat.
I rollen som socialsekreterare kommer du att arbeta med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser för barn och ungdomar enligt SoL och LVU. En särskilt uppskattad del av arbetet är möjligheten att följa familjer genom hela processen från första kontakt till avslut.
Vi strävar efter att möta familjer på ett respektfullt och tillgängligt sätt för att förstå deras behov och kunna erbjuda rätt stöd. Vårt arbetssätt bygger på att stärka barns och föräldrars egna resurser samt att motivera till förändring och utveckling.
Socialtjänsten befinner sig i en spännande utvecklingsfas i och med ny lagstiftning, vilket ger oss goda möjligheter att tänka nytt och utveckla våra arbetssätt särskilt när det gäller att tidigt upptäcka och möta behov av stöd.
Arbetet med barn och unga är både utmanande och utvecklande. För att skapa goda förutsättningar i uppdraget erbjuder vi extern handledning, regelbundna teammöten varje vecka, individuella ärendegenomgångar samt ett nära stöd i det dagliga arbetet.
I Örkelljunga arbetar socialsekreterare inom barn och unga nära tillsammans med socialsekreterare för vuxna. Därför ser vi att du trivs med att samarbeta och arbeta i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del i att ge barn och unga och deras familjer stöd, hjälp och skydd utifrån gällande lagstiftning. Du ska vilja vara en del av en arbetsgrupp där vi stöttar och hjälper varandra och har ett gott arbetsklimat och en del av en arbetsplats där vi samarbetar i våra olika roller när vi behöver det.
Arbetet kräver socionomexamen. Observera att detta är ett krav för att vara behörig till tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning med barn och unga.
Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare, men annars lär vi dig!
Bemötande och värdegrund är viktiga frågor för oss, och vår verksamhet är HBTQI-certifierad. Du behöver dela våra värderingar om alla människors lika värde och att alla som möter oss ska känna sig välkomna och inkluderade för att kunna arbeta hos oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons - och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10 (visa karta
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286 80 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel +4643555000 Jobbnummer
10011228