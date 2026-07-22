Socialsekreterare Barn och Unga
Ängelholms kommun, Utredningsenheten / Socialsekreterarjobb / Ängelholm Visa alla socialsekreterarjobb i Ängelholm
2026-07-22
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Inom Individ och familj i Ängelholm arbetar vi aktivt för att kunna hjälpa barn och familjer på hemmaplan. Vi erbjuder insatser både med och utan behovsprövning och hoppas på detta sätt kunna hjälpa familjer att söka hjälp innan problemen blivit förstora.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi lägger ut tjänsten igen då vi inte lyckades fullt ut med vår tidigare rekrytering.
Som barn- och ungdomsutredare har du myndighetsansvar enligt Sol och LVU. Du arbetar med utredningar utifrån inkomna orosanmälningar alternativt ansökan från vårdnadshavare eller ungdom. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med uppföljning för barn och ungdomar i öppna insatser i nära samarbete med barnet, familjen och dess privata nätverk, likväl som med det professionella nätverket som finns runt barnet.
Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att lyckas med detta samverkar vi med andra både inom och utanför kommunen. Vi arbetar enligt BBiC och Signs of Safety med barnet och dess nätverk i fokus. Vi erbjuder alla våra socialsekreterare utbildning i Signs of Safety.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen
• är väl förtrogen med Socialtjänstlagen
• är engagerad och har flera års av erfarenhet från myndighetsutövning gällande socialtjänstens olika verksamhetsområden och specifikt gällande barn och ungdomar
• har förmåga att arbeta självständigt och flexibelt med god en förmåga till samarbete
• har förmåga till nytänkande i utvecklingsarbete. Du har ett reflekterande och analyserande förhållningssätt samt helhetsperspektiv
• har förmåga att skapa delaktighet för barnet/den unge samt dess familj
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av att dokumentera i Life Care.
• har erfarenhet av att arbeta enligt BBIC.
• har erfarenhet av arbete med Signs of Safety.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
B körkort krävs
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337090". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Utredningsenheten Kontakt
Teamchef
Sara Mckenzie sara.mckenzie@engelholm.se +46431469548 Jobbnummer
10009136