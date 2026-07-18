Socialsekreterare Barn och Unga
Novia Bemanning AB / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-07-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novia Bemanning AB i Gävle
, Söderhamn
, Stockholm
, Nyköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Socionomer/Socialsekreterare Barn och Unga
Novia Bemanning AB söker socionomer till konsultuppdrag som socialsekreterare inom Barn och Unga, i Gävleborgs län.
Om Novia
På Novia Bemanning AB ser vi oss som en brygga mellan kvalificerad kompetens och verksamheter där behovet är som störst. Vi är specialiserade på att förmedla socionomer med hög yrkesstolthet till uppdrag som kräver både expertis och empati.
För oss är du som konsult den viktigaste tillgången – vi arbetar nära våra medarbetare för att säkerställa att du får uppdrag som utmanar, utvecklar och ger dig rätt förutsättningar att göra en verklig skillnad.
Välkommen till en partner som värdesätter din kompetens lika högt som du gör,
Vi erbjuder
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor.
Tjänstepension och försäkringar.
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr efter 6 månaders anställning.
En engagerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med en arbetsgivare som värdesätter kvalitet och långsiktiga relationer.
Om uppdraget
Sista dag att ansöka är 07-08-2026
Period: 2026-09-14–2026-12-31, med möjlighet till förlängning
Arbetsplats: Distansarbete är möjligt upp till 40 % av arbetstiden efter överenskommelse med chef och om verksamheten tillåter det.Publiceringsdatum2026-07-18Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Barn och Unga kommer du att:
Genomföra förhandsbedömningar och utredningar enligt BBIC
Utreda barns och ungas behov samt fatta underlag för beslut
Föreslå, följa upp och utvärdera insatser
Arbeta nära barn, ungdomar, vårdnadshavare och deras nätverk
Samverka med skola, hälso- och sjukvård, polis och andra samverkansparter
Arbeta utifrån BBIC (Barns behov i centrum) och Signs of Safety
Handlägga och arbeta självständigt i LVU-ärenden
Kvalifikationskrav
Socionomexamen
Minst 5 års erfarenhet som socialsekreterare inom Barn och Unga
Gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Unga
Mycket god kunskap om:BBIC
Socialtjänstlagen (SoL)
LVU
Signs of Safety
Treserva
B-körkortGod datorvana och dokumentationsförmågaMycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenskaFörmåga att arbeta självständigt, samarbeta väl och vara flexibel
Obligatoriskt inför uppdragsstart
Godkänt utdrag ur belastningsregistret
Utdraget ska beställas från Polismyndigheten via blanketten "Barn i annan verksamhet"
Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Novia Bemanning AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novia Bemanning AB
(org.nr 559565-3592), https://www.noviabemanning.se/
803 11 GÄVLE Kontakt
Rekryteringskonsult
Karina Marchese kontakt@noviabemanning.se +46760168081 Jobbnummer
10005916