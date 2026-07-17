Socialsekreterare barn och unga
Nykvarns Kommun / Socialsekreterarjobb / Nykvarn Visa alla socialsekreterarjobb i Nykvarn
2026-07-17
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör.
Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden.
Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg?
Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Korta beslutsvägar, nära till brukare och engagerade medarbetare gör det möjligt för var och en att bli specialist inom just sitt område.
Vi utvecklas och förbättras ständigt och tar ansvar genom att ge rätt insats till rätt person i rätt tid. Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en mindre kommun där du får stort inflytande, nära ledarskap och möjlighet att göra verklig skillnad för barn och familjer? Då kan Nykvarn vara rätt arbetsplats för dig.
Enheten Barn och Familj växer och vi söker nu ytterligare en engagerad socialsekreterare som vill vara med och göra verklig skillnad för barn, unga och deras familjer. Du ansvarar självständigt för hela myndighetsprocessen - från förhandsbedömning och utredning till analys, bedömning, beslut enligt delegation och uppföljning av insatser.
Med stöd av tydliga processer och ett nära samarbete med kollegor bedriver du en rättssäker myndighetsutövning där barnets bästa alltid står i centrum. Hos oss får du en bred och utvecklande roll där du följer dina ärenden nära och bygger en bred kompetens inom myndighetsutövning för barn och unga. Eftersom vi är en mindre kommun arbetar vi tillsammans över verksamhetsgränserna. Det innebär att du får erfarenhet av fler delar av verksamheten än vad som ofta är möjligt i större organisationer. Rollen passar dig som uppskattar variation, tar ansvar och trivs med ett prestigelöst samarbete.
Du blir också en viktig del i enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi arbetar målstyrt och ser gärna att du bidrar med idéer och engagemang i utvecklingen av våra arbetssätt, rutiner och samverkansformer. I uppdraget ingår ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra professionella, både internt och externt, alltid med barnets och familjens bästa i fokus.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %).
Om verksamheten
Vi på Enheten Barn och Familj ser fram emot att välkomna dig som vår nya kollega!
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Vi vet att ett hållbart socialt arbete kräver ett hållbart arbetsliv. Därför satsar vi på ett nära ledarskap, ett hjälpsamt arbetsklimat och goda förutsättningar för dig att utföra ett professionellt och rättssäkert arbete.
Vi är en mindre kommun och ser det som en av våra största styrkor. Här är beslutsvägarna korta, samverkan nära och dina idéer tas tillvara. Ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden i vår verksamhet och vi värnar om en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, respekt, tillit och arbetsglädje.
Enheten består av en enhetschef, en gruppledare, tre socialsekreterare i mottagningsfunktionen, fem socialsekreterare som arbetar med utredning och uppföljning av insatser, en handläggare för familjehemsplacerade barn samt två socialsekreterare med ansvar för familjehemsvård, familjerätt och kontaktsekreterarverksamhet. Nu förstärker vi utredningsgruppen med ytterligare en kollega.
Vi satsar på din utveckling. Du erbjuds extern handledning varje månad, regelbunden ärendehandledning i grupp och ett nära stöd i vardagen från både gruppledare och enhetschef. Du arbetar i moderna lokaler i Nykvarns kommunhus med gångavstånd till tågstationen och fri parkering. Med Mälartåg tar du dig smidigt till Nykvarn om du åker kollektivt. Vi delar lokaler med vuxenenheten, vilket skapar goda förutsättningar för nära samverkan när familjers behov omfattar flera verksamhetsområden.KvalifikationerKvalifikationer
Du har socionomexamen
Du har flera års erfarenhet i närtid av utredningsarbete efter examen
Du har erfarenhet av placeringar enligt SoL och LVU
Du är trygg och stabil med hög grad av empati och ett positivt tankesätt
Du är flexibel och en bra samarbets- och initiativförmåga
Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Du har körkort
Du är lockad av att verka i en spännande kommun i utveckling där du vill vara med och driva utvecklingsarbetet.
Meriterande:
Du har erfarenhet av och ett intresse för utvecklingsfrågor, kvalitetssäkring, samverkan och teambaserat arbetssätt.
Du har erfarenhet av att jobba enligt förhållningssättet Signs of Safety
Du har kunskap och erfarenhet av utredning enligt SAVRY/EARL
Du har kunskap och erfarenhet av att handlägga ungdomsärenden.
Hos oss kommer du ha möjlighet till kompetensutveckling då det är ett område som vi arbetar aktivt med samt att vi har en nära samverkan mellan enheten som arbetar med vuxna samt de som utför insatserna vilket bidrar till ett arbetsplatslärande.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
För denna befattning kan intervjuer komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärd och service Kontakt
Enhetschef
Jenny Vallin jenny.vallin@nykvarn.se Jobbnummer
10005198