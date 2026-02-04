Socialsekreterare, Barn och unga
Välkommen till Barn och unga!
Enheten barn och unga ansvarar för myndighetsutövning riktade till barn och unga 0-21 år.
Vi är en kompetent, erfaren, hjälpsam och trevlig arbetsgrupp som tycker om att arbeta tillsammans. Hos oss arbetar 17 socialsekreterare, en administratör, två teamledare och en enhetschef.
Nu när en av våra kollegor ska vara föräldraledig söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra med ditt engagemang.
För oss är det viktigt att utveckla våra arbetssätt för att ge barn och familjer ett professionellt bemötande och rättssäker handläggning. Det är även viktigt för oss att ha ett nära samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk- ett socialt arbete som bygger på tillit och respekt och där barnet ska känna sig lyssnad på, förstå vad som sker och ska känna sig viktig i processen. Vi vill gärna att du är en del av det arbetet tillsammans med oss.
Vi har påbörjat arbetet med att ställa om till nya socialtjänstlagen som trädde i kraft i juli 2025. Den nya socialtjänstlagen har ett tydligare barnperspektiv, mer förebyggande och lätt tillgänglig och få möjlighet att ge insatser utan behovsprövning. Vi tycker att är spännande och roligt att påbörja det arbetet. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som socialsekreterare är ett varierande och spännande arbete där du får möjlighet att vara med och skapa en förändringsprocess och göra skillnad för barn och unga.
Arbetet som socialsekreterare på barn och unga innebär främst att:
• Utreda barnets/den unges behov, föreslå insatser samt följa upp och utvärdera dessa insatser.
• Ha ett nära samarbete med barnet/den unge, föräldrarna och deras nätverk.
• Ha ett nära samarbete med kolleger i andra delar av vår organisation.
• Ha ett nära samarbete med andra professionella nätverk runt barnet/ungdomen.
• Att vara delaktig i förbättringsarbeten och tillsammans skapar arbetssätt och metoder som ger nytta till dem vi är till för.
• Allt ditt arbete utgår från BBIC, barnets behov i centrum och Signs of safety.
Har du något område inom handläggning av barn och unga som du tycker är extra intressant? I så fall försöker vi matcha ditt arbete utifrån ditt intresseområde.
Arbetet på enheten bedrivs enligt SoL, LVU och i övrigt gällande lagstiftning. Du har nära stöd av kollegor, teamledare och chef. I arbetsgruppen finns en administratör som stöttar och avlastar i det dagliga arbetet. Profil
Vi söker dig som har socionomexamen och är intresserad av att utveckla socialt arbete och handläggning för barn 0-21 år. Vi värdesätter dig som har ett professionellt bemötande och som har förmåga att skapa goda relationer med barn, familjer och andra aktörer. Du arbetar självständigt, och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du samarbetar bra med andra människor och är lyhörd i ditt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom målgruppen och har arbetat med BBIC och Signs of safety.
Som ny socialsekreterare hos oss får du tid att växa in i rollen. Du erbjuds introduktion och utbildningar anpassade till dina behov och som kommer att ge dig de verktyg du behöver i arbetet. Vi har kontinuerlig metodhandledning och regelbundna ärendegenomgångar. Alla medarbetare på enheten ingår i Yrkesresan. Yrkesresan är en satsning för att stärka introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i myndighetsutövning gällande barn och unga.
Vi erbjuder extern handledning, årsarbetstid, semesterväxling, friskvård och möjlighet till överenskommelse om distansarbete upp till två dagar i veckan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vänta inte med din ansökan rekryteringsprocessen kommer att ske fortlöpande.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
