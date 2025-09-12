Socialsekreterare barn och unga
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten / Socialsekreterarjobb / Arvidsjaur Visa alla socialsekreterarjobb i Arvidsjaur
2025-09-12
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Uppdraget att utreda barn och unga är vårt mest komplexa uppdrag inom IFO (Individ- och familjeomsorgen).
Vi välkomnar dig till vårt team som präglas av ett nära lagarbete där vi jobbar med att stötta och utveckla varandra med en erfaren gruppledare som är tillgänglig i din arbetsvardag. Vi erbjuder utöver det processhandledning och flexibilitet vad gäller arbetsplats, där vi erbjuder distansarbete enligt kommunens gällande avtal.
Beredskap och längre tjänsteresor förekommer, med ersättning enligt gällande avtal. Ledig dag efter beredskap bekostas av arbetsgivaren. Med nuvarande bemanning innebär det att du får 7 extra lediga dagar per år.
Vi tillämpar individuell lönesättning med utgångspunkt i marknadsstyrd lön samt utifrån svårighetsgrad i uppdraget. Det innebär att vi garanterar dig en rejält högre lön än vad som normalt förekommer för liknade uppdrag utifrån din erfarenhet och kompetens. Lönespann från 43000 kr för nyutbildade och betydligt mer för dig med erfarenhet. Vi vill arbeta tillsammans med dig och är beredda att betala en marknadsmässig lön som sticker ut. Vi välkomnar sökande både inom och utanför kommunen. För rätt person är vi öppna för dialog kring individuella lösningar.
Arbetsområde och ansvarsområden
Som socialsekreterare inom barn och unga hos Arvidsjaurs kommun kommer ditt arbete att vara avgörande för att stärka och skydda våra unga medborgare. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att innefatta att utreda och bedöma barn och ungas behov av stöd, planera och genomföra insatser samt samarbeta med andra yrkesgrupper och myndigheter för att säkerställa barnens välbefinnande.
Kvalifikationer och kompetens
Du som söker har:
• Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning, enligt gällande lagkrav.
• Goda kunskaper inom lagstiftning och riktlinjer inom socialt arbete.
• Du har goda kunskaper i svenska samt lätt för att kunna uttrycka dig tydligt och strukturerat i tal och skrift.
• Du har lätt för att skapa relationer, flexibel, samarbetsvillig och har god kommunikationsförmåga.
Meriterande för tjänsten är:
• B-körkort
• Dokumentations och datorvana
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av BBIC
• Erfarenhet av systemet Pulsen Combine
• Erfarenhet av att arbeta med barn och unga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som anställd inom kommunens sociala verksamheter, behöver du kunna uppvisa registerutdrag från Polisen som en del i rekryteringsprocessen.
Förmåner
Som en del av Arvidsjaurs kommun erbjuds du bland annat följande förmåner:
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• En trygg och inkluderande arbetsmiljö baserad på våra gemensamma värderingar.
• Variation i arbetsuppgifter och möjligheter att påverka och göra skillnad.
• Tjänstepension och andra förmånliga anställningsvillkor.
• Flextid
Tjänsterna är tillsvidare 100% med start snarast, eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas max 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2025/106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten Kontakt
Enhetschef barn och unga
Petra Lestander petra.lestander@arvidsjaur.se 0960-157 94 Jobbnummer
9506538