Socialsekreterare Barn & Unga | Borlänge kommun
Som socialsekreterare inom Barn & Unga hos Borlänge kommun får du vara med och skapa trygghet och förändring i barns och ungas liv. Här möter du ett stöttande team, tydliga metoder och ett socialt arbete där barnets behov alltid står i centrum. Vill du utvecklas inom BBIC, SoL, LVU och arbeta nära engagerade kollegor? Då är det här din nästa roll.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vi befinner oss i en positiv utvecklingsfas och utökar nu enheten med fler tjänster, därför söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på resan. Vill du få en känsla för hur vardagen ser ut hos oss? Läs reportaget om våra socialsekreterare här
Om tjänsten - ett arbete som gör skillnad varje dag
Att arbeta hos oss är att kliva in i en vardag där ditt professionella mod och din empati verkligen gör skillnad. Du möter barn, unga och familjer i förändring och blir en del av ett sammanhang där vi tillsammans skapar trygghet, utveckling och framtidstro. Medhandläggarskap och dagligt stöd är en naturlig del av vår kultur.
Hos oss kan du utvecklas i tre olika barngrupper, där varje del av arbetet är viktigt för våra unga Borlängebor:
• I utredningsgruppen arbetar du med utredningar enligt BBIC, med stöd av SoL och LVU, antingen efter egna ansökningar eller inkomna anmälningar. Här får du använda hela din utredningsförmåga för att skapa tydlighet i komplexa situationer.
• I placeringsgruppen följer du barn och unga som bor i familjehem eller HVB och ansvarar för att placeringsmiljöerna är trygga, stabila och utvecklande.
• I kombogruppen arbetar du framför allt med att följa upp öppna insatser enligt SoL, där familjer och barn själva samtyckt till stöd. Här finns även delar av utredningsarbete, vilket gör rollen både varierad och relationsnära.
Barn- och familjeenheten (BFE) ingår i Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och består av sex team inom barn, unga och familj. Här möts du av kollegor som vill att du ska lyckas, chefer som är nära och stöttande och en vardag där vi verkligen gör skillnad - tillsammans.
I rollen arbetar du bland annat med:
• Utredningar av barns och ungas behov enligt BBIC, SoL och LVU
• Uppföljningar av placeringar i familjehem eller HVB
• Att stötta familjer genom öppna insatser
• Samverkan med skola, vård, nätverk och andra aktörer
• Att bidra till hållbara lösningar där varje barn blir sedd
Vi erbjuder strukturerade arbetssätt, ett nära ledarskap och en trygg introduktion, allt för att du ska kunna fokusera på att vara den trygga och professionella medarbetare som barn och familjer behöver.
Är det dig vi letar efter?
Du är en person som bär ditt arbete med både stolthet och trygghet, och som möter varje familj med respekt och öppenhet. Du är nyfiken och trivs i en verksamhet som ständigt utvecklas, där du gärna bidrar med kreativitet och flexibilitet när behoven förändras. Samarbete ligger nära till hands för dig, och du tycker om att arbeta tätt tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt har du en förmåga att självständigt arbeta effektivt och fokuserat, även när tempot ökar.Publiceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska
• B-körkort (för manuell bil)
Meriterande
• Erfarenhet av utredningsarbete inom IFO
• Erfarenhet av VIVA
• Utbildning i BBIC
• Utbildning i Signs of Safety
• MI-utbildning
• Utbildning i hedersrelaterat våld
Vad Borlänge kommun kan erbjuda
Som medarbetare hos oss får du en gedigen introduktion där du får tid att landa och lära känna både uppdrag och kollegor. Du har dagligt handläggarstöd och en närvarande arbetsledning som finns med dig i både små och stora frågor. Vi erbjuder utbildning i MI och Signs of Safety och du får även delta i Yrkesresan, Socialstyrelsens nationella satsning på kompetensutveckling. Utöver detta har du flextid, friskvårdsbidrag och ett aktivt arbetsmiljöarbete som skapar balans i vardagen. Hos oss får du dessutom möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och vara med och forma framtidens sociala arbete.
Borlänge erbjuder både stadsliv, natur och goda möjligheter till friluftsliv, perfekt för dig som vill ha balans mellan arbete och återhämtning.
Redo att göra skillnad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med arbete dagtid och tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi välkomnar dig som vill kliva in i rollen och bli en del av vårt arbete så snart du har möjlighet. Ansök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
I den här rekryteringen samarbetar Borlänge kommun med Jefferson Wells (en del av Manpower Group). Ansök så snart som möjligt men senast 2026-04-14. Urval och selektering kommer att ske löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marjo Carlson, telefon 070-377 06 64 alternativt e-post marjo.carlson@jeffersonwells.se
Fackliga kontakter:
Annika Lindgren, SSR, 0243-747 67
Cecilia Tomtlund, Vision, 0243-740 97Övrig information
Observera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar via mejl.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb.
(org.nr 556855-1104)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun Kontakt
Marjo Carlson Marjo.Carlson@jeffersonwells.se +46703770664
