Socialsekreterare Äldreomsorg
Nässjö kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Nässjö Visa alla socialsekreterarjobb i Nässjö
2026-06-06
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Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Arbetsgrupp Äldre är en del av Enhet Vuxen och Funktionshinder, avdelning Myndighet. I enheten arbetar vi även med målgrupperna, funktionshinder, skadligt bruk och beroende samt relationsvåld. Kombinationen av målgrupper i enheten ger oss goda förutsättningar att se hela individen och tillsammans med individen arbeta för att olika insatser ska samverka med varandra. Arbetsgrupp Äldre består av tio socialsekreterare samt en gruppledare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-06Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare Äldre, så arbetar du med att utreda och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra för våra äldre att bo kvar hemma. En förutsättning för detta är ett nära samarbete med våra kollegor inom olika delar av verkställigheten och HS, ett samarbete som vi både uppskattar och är beroende av. Vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. Vi fäster stor vikt vid att den enskildes delaktighet. Vi använder oss av utredningsmetoden IBIC. Som socialsekreterare arbetar du med verksamhetssystemet Combine, samt med Cosmic Link där vi kommunicerar med regionen. Kvalifikationer
Vi söker Dig som har examen från socionomprogrammet eller annan utbildning som prövas likvärdigt. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och god kännedom om gällande lagstiftning och socialtjänstens uppdrag.
Som person är du noggrann och självständig och har lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet.
Då arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, bör du ha god samarbetsförmåga, vara utåtriktad och positiv. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har körkort.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
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Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
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571 32 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Stina Andersson stina.andersson1@nassjo.se 0380518657 Jobbnummer
9950948