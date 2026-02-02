Socialsekreterare Äldreomsorg
Om arbetsplatsen
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu en socialsekreterare till enhet äldreomsorg då vår nuvarande kollega kommer att gå vidare till annat spännande uppdrag inom kommunen. Enheten består av 5 socialsekreterare samt en 1:e socialsekreterare som leder och fördelar i det dagliga. Enheten har sin tillhörighet inom Individ- och familjeomsorgen.
Vi vill erbjuda den bästa möjliga socialtjänsten inom givna ramar. Vi vill i vårt arbete veta vad våra insatser leder till och har medborgaren i fokus i allt vi gör.
Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och vår arbetsmiljö, arbetar tillsammans och tänker nytt.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss är du dörren in i äldreomsorgen och kan lotsa de vi är till för till rätt stöd. Du ansvarar för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp insatser för personer över 18 år och äldre, enligt Socialtjänstlagen.
Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå en rättssäker, jämställd och jämlik myndighetsutövning. Därför genomsyrar rättssäkerheten hela handläggningsprocessen och vår strävan är att ge rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår egen verksamhet och vi vill att du blir en naturlig och aktiv del i detta genom deltagande i olika arbetsgrupper och enskilda uppdrag.
Arbetet kräver ett lyhört och genuint bemötande gentemot våra medborgare och du behöver även ha ett stort intresse för att samverka med andra professioner, verksamheter och myndigheter.
I ditt arbete utgår du från kunskap och beprövad erfarenhet. Du tar hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gällande delegationsordning. Bemötandefrågor är viktiga för oss och vi strävar efter att vara respektfulla, trovärdiga, tydliga och effektiva.
Myndighetsarbetet ställer höga krav på att du är både flexibel och professionell. Du kan hålla givna tidsramar och har hög förmåga att strukturera, planera och prioritera. Vid din sida har du en 1:e socialsekreterare som stöttar och coachar dig i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som vill göra skillnad för våra medborgare i Askersunds kommun. Du är uppdaterad inom ämnesområdet socialt arbete och har kunskap inom gällande lagstiftning. Vi ser det som meriterande med:
• socionomexamen
• kunskaper om och erfarenhet av utredning, handläggning och dokumentation
• IBIC dokumentationssystem.
• minst ett års erfarenhet från målgruppen
För oss är det mycket viktigt att du både visar stort engagemang och intresse för målgruppen samtidigt som du har förmåga att hålla ett tydligt fokus utifrån uppdraget. För att lyckas i denna roll och trivas hos oss behöver du vara nyfiken, flexibel, lösningsorienterad och ödmjuk inför andra människors livssituation. Du behöver också vara bra på att skapa hållbara relationer då du är en viktig nyckelperson i ditt uppdrag. Du är därför också bra på att kommunicera, samarbeta och bemöter andra både internt och externt med respekt.
Du kommer bli en del av ett litet, engagerat och kreativt team som har arbetsglädje samt fokus på uppdraget. Enheten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och den person vi söker ska vara delaktig och bidra till utveckling och känna engagemang i förändringsarbetet kopplat till pågående omställning inom ramen för den nya socialtjänstlagen.
Vi arbetar i en politiskt styrd organisation och det är viktigt att du förstår vad det innebär och hur det påverkar din vardagliga arbetssituation. Vi vill tillsammans med dig utveckla framtidens socialtjänst men vi vet också vikten av att tycka om att förvalta.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god dokumentationsförmåga och aktuell kunskap om sociallagstiftning samt B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du har en personlig mognad och är trygg och stabil. Du arbetar självständigt och driver dina processer vidare och tar ansvar för och genomför fattade beslut.
Är du en person som andra känner tillit till och som värdesätter goda samarbeten inom det social arbetets arena - en person som också kan bidra med öppenhet och nytänkande och ser möjligheter inom ramen för nya socialtjänstlagen tycker vi att du ska söka till oss!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
