Socialsekreterare Äldre och LSS
2025-10-16
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vännäs Kommun är en livfull kommun med nästan 10 000 invånare.
Vi har den lilla kommunens fördel med närheten till varandra, och med det korta beslutsvägar. Biståndshandläggare hos oss handlägger både ärenden inom SoL och LSS, med kontinuerlig handledning. Arbetet är varierande där du som handläggare arbetar nära dina kollegor. Dina arbetsuppgifter
Som Socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet för äldre och funktionsstöd handlägger du ärenden genom att utreda, bedöma och fatta beslut inom såväl SoL som LSS. Du följer dessutom upp och omprövar beviljade insatser. Tidigare benämndes denna tjänst som biståndshandläggare.
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde sker samverkan med såväl interna som externa aktörer.
Du ingår i en arbetsgrupp med totalt fyra handläggare, där en innehar rollen som Teamleader för verksamheten.
Vi använder oss utav verksamhetssystemet Pulsen Combine Kvalifikationer
Du är utbildad socionom. Erfarenhet från målgrupperna, samt myndighetsutövning gällande äldre- och funktionshinderområdena är meriterande.
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och kan arbeta självständigt med ett eget driv. Du är prestigelös i samarbetet med med kollegor och har ett professionellt förhållningssätt med respekt och empati i möten med människor.
Utöver god samarbetsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt har du även lätt för dig att utrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
