Socialsekreterare
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-07-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare på stöd- och utredningsenhet IFO, en enhet inom avdelning vuxna. Verksamheten riktar sig till vuxna personer med problematik som tar sig uttryck i skadligt bruk och beroende.
Vi arbetar med ärenden inom skadligt bruk och beroende utifrån socialtjänstlagen, kontaktpersonsärenden, Bostad först, samt utredning och handläggning i tvångsärenden enligt LVM. Vi samverkar också med Kriminalvård och Polismyndigheten utifrån bl.a. kriminella avhoppare och insluss från anstalt.
Som socialsekreterare inom stöd- och utredningsenheten arbetar du i nära samverkan med klienter. Du har ett individperspektiv och arbetar för att hitta den bästa lösningen för den enskilde. För att ge bästa möjliga stöd för våra klienter arbetar vi teambaserat vilket innebär att du kommer att samarbeta med andra enheter inom avdelningen liksom andra interna och externa aktörer. I ditt arbete har du god tillgång till nära stöd av chef, specialist i socialrätt och övriga kollegor. Verksamhetens inriktning och fokusområden ligger i linje med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025. Arbete och Välfärd är en förvaltning i omställning, för att på ett bättre sätt uppnå socialtjänstlagens målsättning - mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad, vilket också innebär att vi framöver kommer samla all myndighetsutövning på en och samma avdelning. Vi sätter stort värde på en god arbetsmiljö och erbjuder kompetensutveckling och kontinuerlig handledning.
Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och arbeta för våra invånare! Välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller examen inom IKM/behandlingspedagogik med socialrätt och god kunskap om gällande lagstiftning.
Du har god förmåga att arbeta självständigt i samtliga delar som avser arbetet. Du har även lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroendefulla relationer med människor i utsatta situationer. Dokumentation är en viktig del i arbetet och du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift. Lösningsfokus och analytisk förmåga är kvalitéer vi värdesätter. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta med missbruks- och behandlingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas under vecka 33. Med anledning av semesterperioden kan rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod och ser fram emot din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 45/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10008255