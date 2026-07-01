Socialsekreterare
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Vaggeryd Visa alla socialsekreterarjobb i Vaggeryd
2026-07-01
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Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag och bidra till positiva förändringar i människors liv samtidigt som du får utvecklas i din yrkesroll.
Om arbetsplatsen
Socialtjänstens myndighet IFO är en liten enhet med närhet till samverkanspartners och beslutsfattare där du har stor möjlighet att påverka och bedriva utvecklingsarbete. Vi är en arbetsgrupp med stort engagemang och en stark drivkraft. Vi erbjuder gott kollegialt stöd och ett nära chefsstöd med hög grad av tillit. Vi har en arbetsbelastning i balans och kan erbjuda en arbetsplats där det finns tid och utrymme att arbeta med socialtjänstens hela processer tillsammans med kollegor och samverkanspartners.
Vår arbetsplats är belägen i nyrenoverade lokaler i det gamla kommunhuset Skänkelund i centrala Vaggeryd, ett stenkast från Vaggeryds station. Det finns goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg men också tillgång till parkering för den som kör bil.
Vi vill bidra till människors möjlighet till positiva förändringar. Vårt arbete bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, rättssäkerhet och kreativa lösningar.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag och bidra till positiva förändringar i människors liv samtidigt som du får utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Den här tjänsten är organiserad i vuxengruppen som leds av enhetschef och du kommer, som en av fyra socialsekreterare i gruppen, utreda behov och bedöma insatser inom skadligt bruk och beroende, våld i nära relation samt socialomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Du behöver ha lätt för att bygga relationer och samverka då samverkan, både internt och externt, är en viktig del i uppdraget.Bakgrund
Vi söker Dig som har socionomexamen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning inom något/några av områdena är meriterande. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig både i tal och i skrift. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Combine.
I arbetet utreder du klientens behov och fattar beslut om insatser. Du behöver ha god förmåga att skapa relation, allians och tillit för att kunna ge rätt stöd, samtidigt som du kan kommunicera med tydlighet och inge förtroende.
Då arbetet snabbt kan behöva ställas om behöver du tycka om ett omväxlande arbete och ha en god förmåga att snabbt kunna ändra din planering och göra nya prioriteringar. Rättssäkerhet, god kvalitet i arbetet och ett gott bemötande är en självklarhet för dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ansvarstagande, engagemang och intresse för utveckling värderas högt.
För tjänsten krävs B-körkort.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning, vi arbetar med löpande urval och intervjuarbetet kan påbörjas innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vid frågor om tjänsten kontaktar du enhetschef Ingela Fransson, 0370-67 84 29, ingela.fransson@vaggeryd.se
(semester vecka 27-29 och 32-33).
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt ök.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/83". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
567 30 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Tamara Filipusic tamara.filipusic@vaggeryd.se 0370-67 80 53 Jobbnummer
9986310