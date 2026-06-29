Socialsekreterare
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Ekonomi och vuxen / Socialsekreterarjobb / Nybro Visa alla socialsekreterarjobb i Nybro
2026-06-29
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Förvaltningen är uppdelad i två verksamheter; Omsorgen om funktionshindrade (Funktionsstöd) och Individ- och familjeomsorgen (IFO). På IFO strävar vi efter ett systemteoretiskt synsätt där arbetssättet synliggör det förvaltningsgemensamma ansvaret att möta individers och familjers komplexa behov med fokus på helhetssyn och samordning. Samverkan internt har en given roll inom IFO då en sådan är en förutsättning för att uppnå resultat utifrån att individer i familjer, ofta parallellt, är aktuella inom olika enheter inom förvaltningen.
IFO Vuxen söker nu en socialsekreterare för handläggning av försörjningsstöd i vår insatsgrupp. I och med det kommande lagkravet om aktivitet i försörjningsstöd, kommer arbetsgruppen att förstärkas med 1.0 tjänst för att möta det ökade behovet av myndighetsutövning och samordning med andra aktörer för de personer som uppbär försörjningsstöd. På IFO Vuxen strävar vi efter att erbjuda insatser utifrån ett salutogent synsätt. Insatserna ska stärka den enskildes egen förmåga och initiativ att själv kunna påverka och förändra sin situation, arbetssätt präglas därför av "hjälp till självhjälp".
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Tjänsten är förlagd i IFO Vuxens insatsgrupp med inriktning mot området försörjningsstöd.
I tjänsten som socialsekreterare i insatsgruppen kommer du arbeta med insatser för att bryta biståndsberoende för att stödja klienten vidare mot självförsörjning och självständighet. Insatserna kan vara riktade mot arbetsmarknad/studier eller mot andra stadigvarande ersättningar. Efter kartläggning av den enskildes livssituation kan det finnas behov av ytterligare insatser för att hjälpa personen vidare mot självständighet, som socialsekreterare har du en viktig roll i att etablera kontakt/sammanlänka sådana insatser för den enskilde. Planeringen sker gemensamt med klienten och vi arbetar aktivt med genomförandeplaner för att stödja den enskilde framåt. I uppdraget ingår myndighetsutövning genom handläggning av ekonomiskt bistånd och upprättande av individuell plan för det kommande aktivitetskravet i försörjningsstöd. En stor del av arbetet utgörs av intern och extern samverkan för att skapa förutsättningar till ett sammanhållet stöd till den enskilde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom försörjningsstöd. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift, är ansvarstagande och kan arbeta självständigt men med stöd av arbetsledning. Du arbetar effektivt och strukturerat under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du gillar att arbeta i en organisation i utveckling och förändring och där samverkan med andra aktörer är en självklarhet för framgång. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är ett krav att ha arbetslivserfarenhet och yrkeserfarenhet, samt körkort B.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Ekonomi och vuxen Kontakt
Vision
Pia Ekdahl pia.ekdahl@nybro.se 0481-45291 Jobbnummer
9984108