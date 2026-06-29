socialsekreterare
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Socialsekreterarjobb / Valdemarsvik Visa alla socialsekreterarjobb i Valdemarsvik
2026-06-29
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Socialtjänsten i vår kommun är en liten verksamhet med korta beslutsvägar, nära samarbete och ett starkt engagemang för barn, unga och familjer. Trots – eller kanske tack vare – vår storlek befinner vi oss i en intensiv och spännande utvecklingsfas där mycket händer samtidigt.
Just nu pågår ett omfattande arbete med att anpassa verksamheten till den nya socialtjänstlagen. Fokus ligger på ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat arbetssätt, där tidiga insatser och samverkan är centrala delar.
Ett viktigt steg i detta arbete är uppstarten av en särskild utredningsvilla, med syftet att komma närmare familjerna och skapa en tryggare, mer hemlik miljö för samtal och utredningar. Genom detta vill vi stärka relationerna och öka delaktigheten för både barn och vårdnadshavare.
Parallellt bedrivs följeforskning kring samverkan mellan skola och socialtjänst, där målet är att utveckla gemensamma arbetssätt som bättre möter barns och ungas behov. Forskningen bidrar med värdefull kunskap som direkt omsätts i praktiken och stärker kvaliteten i vårt samarbete.
Vi bygger även upp ett mer strukturerat och långsiktigt arbete kring familjehemsrekrytering, med fokus på både att rekrytera nya familjehem och att stärka stödet till de familjehem som redan finns. Ett nära, tillitsfullt och hållbart arbete runt familjehemmen är en prioriterad del av verksamhetens utveckling.
Sammanfattningsvis är socialtjänsten i vår kommun en arbetsplats där det finns stor möjlighet att påverka, utveckla och vara delaktig i förändringsarbete – i nära samarbete med kollegor, samverkansparter och de familjer vi är till för.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som utredande socialsekreterare inom barn och unga hos oss arbetar du i en liten kommun med stora utvecklingsambitioner. Du blir en viktig del av en verksamhet där nära samarbete, engagemang och möjlighet att påverka står i centrum.
Arbetsuppgifter
I rollen som utredande socialsekreterare ansvarar du för att:
Utreda barns och ungas behov av stöd och skydd enligt SoL och LVU, med barnets bästa i fokus
Genomföra rättssäkra, strukturerade och professionella utredningar i nära dialog med barn, unga och deras familjer
Bedöma behov av insatser samt följa upp och ompröva beslutade insatser
Samverka nära med vårdnadshavare, familjehem, skola, förskola, hälso- och sjukvård samt andra interna och externa aktörer
Utöver det traditionella utredningsarbetet kommer du att vara delaktig i flera pågående och framtida utvecklingsområden inom verksamheten:
Aktiv medverkan i verksamhetens anpassning till den nya socialtjänstlagen, med fokus på förebyggande arbete, tidiga insatser och ökad tillgänglighet
Arbete i och utveckling av vår utredningsvilla, med syfte att skapa trygga och familjenära förutsättningar för samtal och utredningar
Deltagande i följeforskning och utvecklingsarbete kring samverkan mellan skola och socialtjänst
Medverkan i uppbyggnaden av familjehemsrekrytering samt i utvecklingen av ett starkare och mer hållbart stöd till familjehemKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen
Har erfarenhet av utredningsarbete inom barn och unga (meriterande men inte alltid ett krav)
Har god kunskap om relevant lagstiftning (SoL, LVU, FB m.fl.)
Arbetar strukturerat, självständigt och med god förmåga till samverkan
Har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot barn, familjer och samverkansparter
Är utvecklingsinriktad och vill bidra aktivt till verksamhetens fortsatta förändringsarbete
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333720/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks Kommun
(org.nr 212000-0431)
615 80 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
IFO-chef
Sandra Gullberg 0123-191 00 Jobbnummer
9982368