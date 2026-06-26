Socialsekreterare
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Råd- och stödenheten / Socialsekreterarjobb / Trelleborg Visa alla socialsekreterarjobb i Trelleborg
2026-06-26
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Råd- och stödenheten är en av fem enheter inom Individ- och familjeomsorgen och ansvarar för familjevåldsfrågor, öppenvårdsinsatser till familjer samt Barnahus Söderslätt. Enheten har 31 medarbetare, varav en samordnare och två förste socialsekreterare, som tillsammans med enhetschef arbetar med att erbjuda Trelleborgs kommuninvånare insatser av hög kvalitet. Sedan 2026 bedriver enheten även projekt för att utveckla det brottsförebyggande arbetet samt erbjuda såväl familjebehandling som nätverksarbete utan behovsprövning.
Hos oss kommer du att mötas av en arbetsplats som präglas av god stämning och hjälpsamhet, hög professionalitet och kompetens samt utveckling och framåtanda.
Hälso- och arbetsmiljöfrågor samt utvecklingsarbete är prioriterade områden på arbetsplatsen. Vi ger en genomarbetad introduktion, utbildning i MI och Signs of safety för alla samt kontinuerlig kompetensutveckling efter behov och uppdrag. På arbetsplatsen finns en medvetenhet om vikten av återhämtning samt möjlighet att förlägga en del av arbetstiden hemifrån.
Kommunen erbjuder friskvårdsersättning, förmånscykel samt möjlighet att semesterväxla. Arbetsplatsen har förtroendearbetstid men eftersom akuta ärenden förekommer i verksamheten så kan arbete utanför kontorstid i undantagsfall förekomma.
Kommunikationsmöjligheterna är goda då arbetsplatsen ligger nära buss- och tågstation.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I familjevåldsgruppen arbetar fyra socialsekreterare som tillsammans med en förste socialsekreterare ansvarar för att erbjuda Trelleborgarna insatser av hög kvalitet. Arbetsgruppen har ett brett uppdrag som innefattar samtalsmottagning för såväl våldsutsatta som våldsutövare samt myndighetsutövning avseende våldsutsatta vuxna.
Som socialsekreterare arbetar du till största del med samtal för både våldsutsatta vuxna och våldsutövare. Samtalen erbjuds utan föregående behovsprövning. Utöver det så handlägger du ansökningar om skyddat boende samt följer upp beviljade skyddsplaceringar. Både intern och extern samverkan är vanligt förekommande, både på individ- och organisationsnivå.
För dig som vill utvecklas inom området våld i nära relation får du hos oss ett stimulerande och unikt arbete.
Du har stöd och hjälp att tillgå från förste socialsekreterare, chef och kollegor och självklart också extern handledning.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du behöver ha erfarenhet av området våld i nära relation och gärna också myndighetsutövning. Eftersom tyngdpunkten i tjänsten ligger på samtalsbehandling så är det meriterande om du har den erfarenheten och gärna också utbildning i FREDA, PATRIARK, Samtal om frihet, TRAPPAN eller Samtal om våld.
Det är av yttersta vikt att du har ett stort engagemang och att du har lätt att skapa relation till såväl människor som utsatts för våld som människor som utövat våld. Du behöver vara stabil och ha lätt att se det som fungerar samt trivas med att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor och andra samverkanspartners. Du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om till nya situationer i arbetet. Du behöver ha B-körkort.
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Råd- och stödenheten Kontakt
Enhetschef
Madelene Ljungberg 0410-734663 Jobbnummer
9981545