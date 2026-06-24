Socialsekreterare
Karlshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Karlshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Karlshamn
2026-06-24
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Vill du vara med och utforma framtidens socialtjänst hos oss i Karlshamn?
I Karlshamns kommun satsar vi på att skapa en effektiv och klientvänlig socialtjänst som bygger på tillgänglighet, bemötande och kompetens. Tillsammans inom enheten och vår öppenvård arbetar vi enligt förhållningssättet Signs of safety. Ledstjärnan är vår vision:
"Vi samlas kring barnet och tror på familjens kraft och delaktighet. Med kompetens och hjärta möter vi er med respekt och engagemang."
Om jobbet:
Genom vårt förhållningssätt ses delaktighet och samarbete med familjerna som en självklarhet. Du som socialsekreterare tror på föräldrarnas och barnens egen förmåga till förändring och ser deras egna resurser. Vi arbetar även med Barns behov i centrum, BBIC, som bidrar till en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövning.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av utredning, handläggning och uppföljning av insatser enligt både SoL och LVU. Arbetet präglas av samverkan både internt och med externa aktörer som skola, BUP och polis. Som socialsekreterare får du ett varierat, utmanande och väldigt givande uppdrag. Du behöver vara skicklig på att skapa trygghet och arbetsallianser med dem du möter, så familjerna känner att vi lever vår vision. Till din hjälp har du kollegor som ställer upp och en öppenvård som vi arbetar tätt ihop med genom hela processen. Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning om minst 180 hp, godkänd av Socialstyrelsens behörighetskrav.
Goda kunskaper i relevant lagstiftning och socialtjänstens riktlinjer
God förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety och BBIC.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården är ett plus.
Utbildning i iRiSkDina egenskaper
Det är viktigt att du är strukturerad och själv kan planera arbetet. Du behöver samtidigt vara van att kunna ställa om snabbt och omprioritera när förändrade omständigheter kräver det. Du gör korrekta avvägningar och fattar välmotiverade och rättssäkra beslut, även i akuta situationer. I din roll möter du barn, ungdomar och familjer i kris och därför behöver du kunna hålla dig lugn och professionell även i stressande och utmanande situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen:
Enheten består tre målgruppinriktade team. Respektive team leds av en 1:e socialsekreterare som stöd i yrkesutförandet och till enheten hör även SSPF-koordinator, specialistsocionom samt placeringssamordnare som expertresurser. Vi eftersträvar ett nära samarbete med förvaltningens samtliga enheter och arbetar gemensamt för en socialtjänst där det skall vara enkelt att komma till oss och få hjälp. Vi arbetar kontinuerligt med metodutveckling och kompetenshöjande insatser och för närvarande pågår ett aktivt arbete med att implementera förhållningssättet Signs of safety.
Hos oss ska medarbetarna få möjlighet att utveckla ansvarsområden, då vi är av den uppfattningen att delaktighet och ansvar medför att vi tillsammans utvecklar vår enhet och vi ser att du har en viktig roll i detta arbete.
Du kommer att omges av kompetenta och engagerade medarbetare i en verksamhet där en dag inte är den andra lik men arbetsglädjen hög. Du erbjuds kompetenshöjande utbildningar, extern handledning, personalklubb och flexibel arbetstid. https://www.karlshamn.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
Information om tjänsten:
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-07-31, intervjuer kommer ske löpande.Övrig information
Arbetstid förläggs till vardagar dagtid, med möjlighet till flexibel arbetstid och semesterväxling
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid eventuell intervju. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju. Utdraget som ska uppvisas är: Registerutdrag för arbete med barn -https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
För mer information om tjänsten kontakta:
Hawazen Saghir, Enhetschef, tel. 0454-817 19 (fram till 10/7).
Därefter Helen Ahlberg, tel. 0454-5634 08 från och med 20/7.
Fackliga företrädare nås via mejl:
– Vision: Julia Solokof: javascript:void(0)
– Akademikerförbundet SSR: javascript:void(0)
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering
för att få information om ingångslöner och bestämmelser om gällande kollektivavtal samt om vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
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374 81 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlshamns kommun Jobbnummer
9976155