Socialsekreterare
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Trelleborg Visa alla socialsekreterarjobb i Trelleborg
2026-05-05
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Individ- och familjeomsorg i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Trelleborgs socialtjänst arbetar för att skapa en trygg och tillgänglig verksamhet för barn och unga. Med en stabil grund i vårt förebyggande arbete har vi nu möjlighet att vidareutveckla våra insatser genom nya projekt. Syftet är att testa och implementera arbetssätt som ytterligare kan stärka vårt stöd till barn, unga och deras familjer.
Vi söker nu medarbetare till följande satsningar, där denna annons gäller säkerhetsteamet:
Fler familjebehandlare - för att möta det ökade behovet av icke behovsprövade insatser och erbjuda familjer stöd i ett tidigt skede.
Ett säkerhetsteam - som arbetar med säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety-metoden, för att främja trygghet och tydlighet.
En familjebehandlare - som inriktar sig på stöd och behandling till familjehem, för att stärka både barn och deras trygga vuxna.
Individ- och familjeomsorgen består av fem enheter; mottagnings- och utredningsenheten, råd och stödenheten, familjehems- och familjerättsenheten, beroende- och vuxenenheten, och förebyggande enheten och vi är totalt runt 110 medarbetare.
Vill du arbeta i frontlinjen för barns trygghet och vara med och bygga upp något helt nytt? Nu tar Trelleborgs kommun nästa steg och inrättar ett säkerhetsteam bestående av två socialsekreterare med uppdrag som säkerhetsplanerare som ska arbeta fokuserat med att skapa konkreta, hållbara och nätverksbaserade lösningar för barn med omfattande skyddsbehov.
På mottagning och utredningsenheten blir du en del av en erfaren och stabil arbetsgrupp om 22 utredande socialsekreterare, fyra socialsekreterare med mottagsfunktion, två 1:e socialsekreterare samt en enhetschef. Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetsplanerare har du en nyckelroll i socialtjänstens arbete med säkerhetsplanering. Du arbetar i nära samarbete med utredande socialsekreterare och ansvarar för processen kring säkerhetsplanering. Du kommer att tillsammans med familjen och deras nätverk, bygga det skydd som krävs för att barnet ska kunna växa upp tryggt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen leder och strukturerar du arbetet med att ta fram robusta säkerhetsplaner tillsammans med barnet, föräldrarna och deras nätverk. Du ansvarar för att inventera, engagera och mobilisera familjens nätverk i syfte att skapa ett hållbart skydd runt barnet, samtidigt som du aktivt arbetar för att göra barnet delaktigt och säkerhetsplanen begriplig för alla involverade. Vidare planerar och leder du nätverksmöten med fokus på att bygga allianser och konkretisera hur säkerhetsmålen ska uppnås i praktiken. Arbetet sker i ett tätt och prestigelöst samarbete med utredande socialsekreterare, där ni löpande granskar och prövar säkerhetsplanens hållbarhet utifrån uppsatta mål. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen och du ska ha minst tre års erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Du ska ha genomgått både grund- samt fördjupningsutbildningar i Signs of Safety samt ha praktisk erfarenhet av säkerhetsplanering och av att leda möten och processer där flera parter är involverade.
Dessa egenskaper är avgörande för att arbeta i vårt säkerhetsteam:
Du kommer att arbeta med familjer där oron är hög, vilket ställer krav på att du kan behålla lugnet, vara saklig och samtidigt ha ett tydligt lösningsfokus även i pressade situationer. Du har förmåga att "översätta" komplexa juridiska och professionella bedömningar till ett språk som är begripligt för både barn och deras nätverk, och du är bekväm med att använda visuella verktyg i ditt arbete. Du ser familjens eget nätverk som en resurs och har en genuin tro på människors förmåga till förändring, utan att för den sakens skull kompromissa med barnets säkerhet.
B-körkort är ett krav.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister. Övrig information
Tjänsterna är projektanställningar som löper till och med 2027-12-31, med möjlighet till förlängning.
Vi ta endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi kommer att använda oss av löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
)
231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Individ- och Familjeomsorg Kontakt
enhetschef
Joachim Andersson joachim.andersson@trelleborg.se 0410-734035 Jobbnummer
9890821