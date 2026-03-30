Socialsekreterare
Jokkmokks Kommun / Socialsekreterarjobb / Jokkmokk Visa alla socialsekreterarjobb i Jokkmokk
2026-03-30
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
I Jokkmokks kommun tar vi nu ett stort steg framåt för att möta de nya kraven inom socialtjänsten. Med en ny satsning på vår Individ- och Familjeomsorg (IFO) bygger vi upp en organisation som är rustad att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Och du har möjlighet att vara med och forma den!
Välkommen till Jokkmokks kommun där vi tillsammans formar en ljusare framtid för alla våra invånare. Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av vårt team.
Vi erbjuder en rad förmåner, några av dessa är:
* 30-timmars arbetsvecka. Vi genomför ett sex månader långt projekt med arbetstidsförkortning där målet är att skapa en mer hållbar arbetsmiljö samt att öka tillgängligheten för allmänheten. Om projektet faller väl ut finns ambitionen att permanentera detta.
* Friskvårdsbidrag
* Möjlighet att ansöka om semesterväxling
Vi är en nytänkande enhet med inställningen att arbetsmiljön blir som allra bäst när man har balans mellan privatlivet och arbetslivet. Därför är flexibilitet och återkoppling viktiga arbetssätt för oss. Här är vi lösningsfokuserade!
STANNA-KVAR-FÖRSÄKRING
Som nyanställd, tillsvidareanställd i Jokkmokks kommun på denna tjänst har vi möjlighet att erbjuda dig en Stanna-kvar-försäkring om du uppfyller följande kriterier:
* Du ska inte tidigare haft en tillsvidareanställning med samma befattning.
* Du är folkbokförd, alternativt folkbokför dig i samband med anställningen.
* Du ska inte tagit del av kommunens stipendium för eftergymnasiala studier.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du att arbeta med handläggning av olika typer av ärenden inom socialtjänsten, främst inom barn och unga. Du kommer att ansvara för utredning, bedömning, beslut och uppföljning av insatser enligt alla lagrum inom en socialtjänst.
Hos oss har du en rimlig arbetsbelastning som ger utrymme för utveckling och socialt arbete. Här behöver du inte ha 10 bollar i luften samtidigt, vill du ändå ha det, så finns det såklart möjlighet till att bidra till utveckling och ta ökat ansvar.Kvalifikationer
* Socionomexamen eller likvärdig utbildning.
* Kunskaper i gällande lagstiftning, främst SoL, LVU och LVM.
* B-körkort
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och vill arbeta brett inom socialtjänsten. Du är flexibel och vill jobba med olika ärenden. Vad betyder egentligen ordet flexibel för oss? Hos oss handlar det om att kunna jobba över gränserna och hjälpa till där det behövs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 37 - 42 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "47/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/
962 85 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
Verksamhetschef
Elina Johansson elina.johansson@jokkmokk.se 0971-171 11
9826473