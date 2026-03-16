Socialsekreterare
Alingsås kommun, Avdelning Unga / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-03-16
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Avdelning Unga i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningen är inrymd i en luftig tegelbyggnad från 1888 - en tidigare karamellfabrik. Här sitter socialförvaltningens olika enheter samlade, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete. Vi har fasta arbetsplatser och de flesta har eget kontorsrum.
Alingsås är en cykelvänlig stad och vi använder tjänstecyklar för kortare resor. För längre resor finns en väl underhållen bilpark. Kommer du med egen bil finns gratis parkering under arbetstid, och det finns goda pendlingsmöjligheter. I lunchmatsalen finns en cafévärd som bidrar till en trivsam miljö.
Enheterna Barn & Unga består av tre utredningsgrupper samt ett gemensamt mottag och metodstöd. Målgruppen är barn och ungdomar 0-18 år och deras föräldrar. Vi arbetar aktivt tillsammans med arbetsmiljö, trivsel, delaktighet och kompetensutveckling.
Vi utökar nu bemanningen för att kunna starta en fjärde utredningsgrupp. Det ger bättre förutsättningar för rimlig arbetsbelastning, även vid arbetstoppar eller frånvaro. Vårt mål är att du som socialsekreterare ska ha tid för både kvalitet i arbetet och balans i livet.
Hos oss får du bland annat:
• Fler kollegor och färre ärenden per tjänst
• Möjlighet till medhandläggarskap
• Nära arbetsledning genom mindre grupper och fler arbetsledare
• Metodhandledning individuellt och i grupp samt extern processhandledning
• Metodstödjare och fyra 1:e socialsekreterare som driver metodutveckling
• Välfungerande forum för intern och extern samverkan
• Tid för samtal och kvalitativt arbete
• Tidigt samarbete med exempelvis familjestöd
För att ge dig en bra start erbjuder vi:
• En gedigen introduktion utifrån vårt introduktionsprogram
• Tillgänglig och erfaren arbetsledning
• Kompetensutveckling och möjlighet till vidare professionell utveckling
• En tredagars internutbildning i Signs of Safety
• Veckovis reflektionstid
• Arbete organiserat i faser, vilket ger perioder där du kan fokusera på befintliga ärenden utan att ta emot nya
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete
• Friskvårdsbidrag, bland annat till motionscentret i byggnaden
• Cykelförmån
• Möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga dagar
Arbetsuppgifter
Inom enheten Barn & Unga arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete utifrån målbilden att alla våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara, alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt.
Detta betyder att du i din roll som utredande socialsekreterare möter barn, unga och familjer på socialkontoret och i olika miljöer där barnen har sin vardag. I nätverksmöten ses vi tillsammans med de viktiga personer som finns kring familjen privat och professionellt. Vi har en nära samverkan både med kollegor inom kommunen och med samverkanspartners inom olika verksamhetsområden. Vi är nyfikna, utvecklingsbenägna och modiga.
För dig som nyare i yrket:
Vi tror på en gedigen och bra introduktion. Som nyanställd får du ett tryggt omhändertagande genom vår metodstödjare enligt ett väl utarbetat introduktionsprogram, anpassat efter dina behov. Det innefattar t.ex. handläggarskola, genomförande av GRs fortbildningsprogram Yrkesresan samt en tre-dagars internutbildning i Signs of Safety. Din 1:e socialsekreterare är ett viktigt stöd och ni har kontinuerlig handledning.
För dig som är mer erfaren i yrket:
Även för dig upprättas ett introduktionsprogram, anpassat efter dina behov. Beroende på erfarenhet erbjuds du fortbildning både inom GRs Yrkesresan och i andra evidensbaserade metoder. Här finns goda möjligheter för utveckling av spetskompetenser såsom samverkan polis-socialtjänst, normbrytande beteende, ViNRKvalifikationer
Skallkrav:
• Socionomexamen eller behörighet enligt SOSFS 2014:7.
• Mycket goda svenska kunskaper.
• B-körkort
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för barn och unga inom socialtjänstens område och som drivs av att göra verklig skillnad i människors liv. Du är ansvarstagande, professionell och möter både kollegor och klienter med respekt och ett gott bemötande.
Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till vårt positiva arbetsklimat, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut när situationen kräver det. Med trygghet i din yrkesroll är du flexibel och anpassningsbar i en verksamhet där förutsättningarna ibland förändras snabbt.
Hos oss är samarbete en självklarhet vi arbetar tillsammans för klientens bästa och värdesätter att du ser styrkan i lagarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som med engagemang, professionalism och omtanke vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/ Arbetsplats
Alingsås kommun, Avdelning Unga Kontakt
Enhetschef
Camilla Björkman camilla.bjorkman@alingsas.se 0322-61 67 25
9799452