Socialsekreterare
2026-02-12
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker nu en socialsekreterare till ekonomiskt bistånd som vill vara en del av omställningen till framtidens välfärd.
Nu har du chansen att kliva in i en spännande utvecklingsfas där nya arbetssätt testas och vidareutvecklas. Åtvidabergs kommun går nu in i Snabbspåret - ett EU-finansierat projekt som syftar till att stärka vägen mot självförsörjning genom mer träffsäkra, effektfulla och individnära insatser. Socialkontoret är socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvård samlad i en gemensam verksamhet. Verksamheten utvecklar arbetssätt kontinuerligt för att säkerställa rättssäkra bedömningar och för att möta det kommande aktivitetskravet. Vår vision är att skapa en hållbar socialtjänst där individen erbjuds ett sammanhållet stöd.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har du ett viktigt samhällsuppdrag som innebär att utreda individens behov av stöd till självförsörjning och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Du kommer att vara en del av arbetet med projektet Snabbspåret och förstärka arbetsgruppen under projekttiden. I rollen arbetar du kartläggande och motiverande tillsammans med individen och samverkar med andra aktörer, både internt och externt. Inom ekonomiskt bistånd ingår även ett nära samarbete med vuxenmottagningen.
Tillsammans med individen skapar du en helhetsbild av livssituationen och hittar vägar framåt mot egen försörjning och ett självständigt liv. Du arbetar självständigt samtidigt som du har regelbundna möten med ditt team där ni löser frågor och utmaningar.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan relevant högskoleutbildning inom beteendevetenskap. Du har tidigare erfarenhet av socialt arbete och har goda kunskaper i social- och förvaltningsrätt. Du har även god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt. B-körkort är ett krav eftersom tjänsten innebär förflyttning inom kommunen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av social myndighetsutövning, arbete inom ekonomiskt bistånd samt utbildning i motiverande samtal och BIP-metoden.
För att klara av uppdraget ser vi att du är trygg och har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut samt ta initiativ när det behövs. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är öppen för nya arbetssätt och bidrar aktivt till utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen är inom ramen för ett pågående projekt fram till 2029-02-01 med start enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast 260308. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
