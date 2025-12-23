Socialsekreterare
2025-12-23
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.
På Barn och familjeenheten kan du tillsammans med oss bidra till att barn och unga i kommunen växer upp under trygga förhållanden. Barnets bästa är en självklar del i det arbete vi gör. Vi strävar efter att erbjuda barn och unga kvalitativt stöd, samtidigt som vi skapar en trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare. Vår enhet är inne i en positiv förändringsresa för att skapa rätt förutsättningar att utöva ett gott socialt arbete. Tillsammans med andra kommuner i länet, är vi också stolta över att vara en del av Yrkesresan, ett koncept som syftar till att skapa kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.
Enheten består av:
1 Enhetschef
2 1:e socialsekreterare
7 Socialsekreterare utredning/mottag
4 Socialsekreterare med inriktning som barnet socialsekreterare
2 Familjehemssekreterare
Vi söker nu en engagerad socialsekreterare till vårt mottag/ utredning. Arbetet innebär bland annat att ta emot och hantera anmälningar och ansökningar, genomföra skyddsbedömningar och göra inledande bedömningar enligt gällande lagstiftning. Men också att ta en del utredningar. Du ger rådgivning, information och konsultation till både kommunens invånare och samverkansparter.
I rollen arbetar du både tillsammans med erfarna kollegor i verksamheten och självständigt, vilket ställer krav på att du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att fatta snabba och välgrundade beslut. Mottaget är socialtjänstens ansikte utåt. Det kan innebära att du deltar i möten och gör uppsökande insatser, såsom att besöka skolor för att informera om socialtjänstens arbete och ansvar. Arbetet innefattar även att utveckla och stärka samverkan med andra aktörer kring barn, till exempel skola, förskola och hälso- och sjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning. Du ska vara bevandrad inom handläggning och dokumentation utifrån de lagrum som styr vår verksamhet. Du är bekväm med att fatta beslut, prioritera och skyndsamt kunna hantera arbetsuppgifter.
