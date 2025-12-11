Socialsekreterare
2025-12-11
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vi värnar om att våra medarbetare ska kunna ta föräldraledighet och semester med full arbetsro. Genom att anställa ytterligare en medarbetare kan vi skapa trygghet och bättre förutsättningar för en jämn bemanning och fortsatt hög kvalitet i vårt arbete.
Som socialsekreterare inom barn och familj guidar du medborgaren med fokus på tidigt stöd. Du ska ha en förmåga att balansera myndighetsutövning med relationsskapande, där du når längre genom att engagera människor i sin egen förändringsprocess. Du tror på människors vilja och kapacitet att själva ta steget mot en bättre situation. Du ser till helheten och med motto att skapa förutsättningar för positiv förändring.
En viktig del av ditt uppdraget kommer vara att stötta upp där det behövs. Du kommer att vid behov stötta upp i mottaget, genomföra utredningsprocesser och möta våra placerade barn. Självklart med ett fokus på att det ska vara gynnsamt för den enskildes förändringsarbete.
Vi välkomnar dig som har socionomexamen samt B-körkort. Har du tidigare erfarenhet av arbete utifrån Signs of Safety är det meriterande. Vi söker dig som är intresserad av att aktivt utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder för att ge sökande en så god upplevelse av socialtjänsten som möjligt. Du kan med lätthet anpassa ditt arbetssätt efter typ av ärende och agerar för att främja din egen utveckling och fortsätta lärande. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer. samt är ödmjuk och har förståelse inför andra människors livssituation. Du har också en förmåga att kunna arbeta självständigt i din handläggning och har en ansvarskänsla för den myndighetsutövning du utför.
• Socionomexamen
• Personlig lämplighet
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet av Signs of Safety
• Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning barn unga, samt utifrån LVU-lagstiftningen.
Vi söker dig som ser möjligheterna, är kreativ och vill vara med och utveckla din arbetsplats. Vi erbjuder dig fördelen med att arbeta i den lilla kommunen med korta beslutsvägar, närvarande arbetsledning, flexibel arbetstid, extern handledning, friskvårdsbidrag, hälsopaus om 15 min/arbetsdag, gratis parkering och möjlighet till utveckling och utbildning. Utöver Kompetenscentrum är vi också anslutna till Yrkesresan.
Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt mot dem vi möter. Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett team med god stämning och kunniga kollegor. Du kommer att vara delaktig i att fortsätta omställningen till en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret. Vår gemensamma värdegrund är gott bemötande, delaktighet och mod!
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
