Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby2021-04-14Nu har du chansen att börja arbeta tillsammans med oss! Vi söker socialsekreterare till Utredningsenheten barn och ungdom.Vi är ett härligt gäng som söker två kollegor som vill vara med och fortsätta utveckla vår enhet. Detta genom prestigelöshet, tilltro och tillvaratagande av allas kompetens, men också med resurser och en arbetsmängd som möjliggör ett gott socialt arbete.Vi erbjuder dig- en möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som du är med och formar morgondagens sociala arbete. Vi bygger på ett tillitsbaserat synsätt och du har möjlighet att påverka ditt arbete- ett gott samarbete med andra enheter inom individ-och familj, varav flera sitter i samma hus som vi. Rutiner tar vi fram utifrån behov, reviderar och håller levande som ett stöd i det vardagliga arbetet- en fullt bemannad ledningsgrupp, alla med många års erfarenhet, som arbetar nära och tillgängligt ger möjlighet till personligt stöd och vägledning- extern handledning, individuellt anpassad kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, flextidsavtal och semesterväxling- ett administrativt stöd och ett fantastiskt och nära IT-stöd- goda möjligheter till insatser i kommunens egna kompetenta öppenvård- en arbetsplats som ligger i Upplands Väsbys galleria, med det breda utbud det innebär- möjlighet att använda taligenkänningsverktyg för att minska dokumentationstiden och öka tiden för möte med barn, ungdomar, föräldrar och samarbetspartnersOm oss och tjänstenAtt arbeta nätverksorienterat är liksom BBIC självklara grunder. En implementering av Signs of Safety pågår för fullt. Har du inte redan utbildning så får du. Vi arbetar aktivt med att involvera barnet/ungdomen, familjen och det privata och professionella nätverket runt familjen. Dokumentation är en viktig del samtidigt som den inte får ta överhanden. Att delta i enhetens utvecklingsarbete är en självklar del i uppdraget.Mottagningen - Du kommer att arbeta med att ta emot anmälningar och ansökningar, göra förhandsbedömningar i nya ärenden, samt vara delaktig i såväl intern som extern samverkan. Vi arbetar nära polis, fältare, landsting, skolor, förskolor och många andra samverkanspartners. Tre handläggare blir fyra, bl a för att möjliggöra mer nätverksarbete och arbete enligt Signs of safety.Barngruppen - Du kommer att arbeta med att göra utredningar, bedömningar och fatta beslut samt att följa upp pågående insatser. Samtal med barn/ ungdomar och deras föräldrar är basen i arbetet. Vi samarbetar med andra aktörer, både internt och externt. Åtta handläggare som trivs tillsammans och hjälps åt.Är du den vi söker?För att arbeta som socialsekreterare med barn och ungdomsärenden inom socialtjänsten krävs särskild behörighet dvs socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som uppfyller socialstyrelsens krav.Vi söker dig som är intresserad av att utveckla socialt arbete och som tar sig an alla arbetsuppgifter med nyfikenhet, kreativitet och kunskap inom området. Tjänsten kräver en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du kan arbeta både självständigt och i grupp genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har ett starkt barnperspektiv.Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom. Signs of safety, Samtal med barn, BBiC och systemteori är exempel på meriterande utbildningar.Som person är du lugn, stabil och empatiskt och ser människan i dess sammanhang. Du har en problemlösande förmåga, arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du ser vikten av samarbete och har lätt för att prestigelöst fokusera på det gemensamma målet.Varmt välkommen med din ansökan!Vi på social- och omsorgskontoret i Upplands Väsby arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.Som anställd i Upplands Väsby kommunHär finner du en arbetsgivare med målsättningen att det ska vara lätt för dig att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan ditt arbetsliv och din fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner. Mer information finner du på www.upplandsvasby.se/karriar Upplands Väsby kommunKommunen har omkring 1600 månadsanställda medarbetare inom olika verksamheter. Vi är en arbetsplats med en vision om att attrahera nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden. Kommunen växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Vi finns med närhet till Stockholm, Uppsala och Arlanda.AnsökanVi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.MångfaldDen viktigaste resursen för att lyckas med vårt uppdrag är motiverade medarbetare med rätt kompetens. Rekryteringsprocessen ska därför vara utformad så att alla bedöms efter sina kvalifikationer. Vi tror att våra medarbetares olikheter bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökad attraktionskraft.Finskt förvaltningsområdeUpplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. Informera därför gärna om du är finskspråkig.