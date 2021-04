Socialsekreterare - Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen - Administratörsjobb i Sigtuna

Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sigtuna2021-04-08Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Individ- och familjeomsorgsförvaltningens ansvarsområden är:Myndighetsutövning barn, ungdom och missbrukÖppenvård för barn, ungdom och missbrukUngdomsmottagning och FamiljecentrumEnsamkommande flyktingbarnSocialjour, barnahus och stödcentrum för unga brottsoffer2021-04-08Vår insatsgrupp ligger under familjehemsenheten och består av fyra socialsekreterare, en biträdande enhetschef samt en enhetschef. Vi har ett nära samarbete med utredningsenheten barn och unga samt med kommunens interna öppenvård, men även med externa samverkanspartners som polis och regionen. Som socialsekreterare i insatsgruppen arbetar du med att följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU för barn och unga mellan 0-20 år. Du gör uppföljningar, skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, inleder utredning, arbetar stödjande med barnens nätverk samt övrigt förekommande arbetsuppgifter i gruppen.Vi söker nu ytterligare en socialsekreterare då vi framöver även kommer arbeta med att följa upp placeringar av ungdomar på HVB. Vårt mål är att säkerställa att barn och ungdomar och deras familjer får det stöd de är i behov av för att för att utveckla sin fulla potential. Vi arbetar enligt BBIC och vårt arbete präglas av förhållningssättet Signs of Safety. Det pågår ett ständigt arbete för att involvera familjens nätverk för att hjälpa familjen att själva hitta hållbara lösningar på de svårigheter de upplever. Då du som socialsekreterare i insatsgruppen ofta möter barn och familjer i kris och svåra situationer är det viktigt att du är en trygg och stabil person som bemöter alla människor med respekt och genuint engagemang.Det är ett krav att du har:SocionomexamenDokumenterad erfarenhet att ha arbetat som socialsekreterareDokumentationsskicklighetPersonliga egenskaperDu behöver tycka om att samverka både internt och externt och kunna relatera till andra på ett lyhört och professionellt sätt. Det är viktigt att du alltid sätter klientens bästa i fokus och att du arbetar relationsskapande.Det är meriterande om du har utbildning i BBIC, Signs of Safety, MI och talar flera språk samt om du har goda datakunskaper.ÖVRIGTLäs gärna mer om hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast, inom tre månader.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen5678217