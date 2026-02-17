Socialsekreterare - Placeringsenhet 3
2026-02-17
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
Vårt arbete har stor betydelse för barn och ungdomars liv, känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Många av oss är erfarna och har arbetat flera år inom området placering. Är du utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom område barn och unga? Välkommen!
Vi är tre placeringsenheter som är en del av avdelning barn och ungdom myndighet och tillhör område mottagning, stöd och placering. Det finns tre placeringsenheter och varje enhet har cirka 25 medarbetare. Inom området är vi totalt cirka 80 personer som arbetar kring våra familjehemsplacerade barn.Vi arbetar med längre tids placeringar och jobbar (förutom med rättssäkerheten som första rättesnöre), på att bygga tillit och skapa relationer till våra barn/unga/uppdragstagare samt biologiskt nätverk. Vi har flexibla arbetstider och det finns möjligheter att förlägga sin arbetstid på annan plats när verksamheten tillåter det. Vi sitter i fräscha lokaler på Bolandsgatan 10a.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som socialsekreterare ansvarar du för att följa upp hur det går för de barn och unga som är placerade. Vi arbetar med myndighetsutövning gentemot enskilda. Du kommer att träffa våra placerade barn och göra hembesök hos dem i deras familjehem. Du håller samtal med barnen utifrån deras ålder och mognad, skriver övervägande och omprövningar av vården, samt utreder behov och fattar beslut (enligt delegation) kring det placerade barnet.Vi arbetar med barn och unga som är placerade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du kommer att göra bedömningar och analyser av barnens behov utifrån dessa och andra relevanta lagar.En stor del av ditt arbete kommer också att handla om att samarbeta med barnens biologiska föräldrar och nätverk. Frågor om umgänge kan till exempel vara en del av dina arbetsuppgifter. Andra uppgifter kan inkludera avtalsuppföljning och kontakt med andra myndigheter, som Försäkringskassan och Regionen. Resor inom hela landet är en naturlig del av vårt arbete. Även om vi oftast kan planera våra dagar, finns det stor variation i vårt arbetePubliceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen.
• B-körkort.
• Goda muntliga och skriftliga kompetenser i svenska.
• Erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga.
Du är trygg i din yrkesroll och har god självinsikt, vilket gör att du kan se relationer och situationer i ett professionellt perspektiv. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt och driver dina processer framåt på ett självständigt sätt. Förändringar möter du med flexibilitet - du kan snabbt anpassa både synsätt och arbetssätt och ser möjligheter där andra kan se hinder. Som person är du lyhörd och smidig, kommunicerar tydligt och bidrar till konstruktiva lösningar även när meningsskiljaktigheter uppstår.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Engqvist, enhetschef, 018-265 59 01.
Fackliga företrädare:Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
