Socialsekreterare - mottagningsenheten
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Vetlanda Visa alla socialsekreterarjobb i Vetlanda
2025-09-22
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Socialförvaltningen i Vetlanda Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att skapa trygghet och stöd för människor i utsatta situationer? Nu söker vi en socialsekreterare till mottagningsenheten - en arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad.
Mottagningsenheten består av två grupper: en som hanterar ansökningar och anmälningar gällande barn och unga samt våld i nära relationer, och en som arbetar med vuxna över 18 år med skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Arbetet innebär myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
I din roll kommer du att arbeta i gruppen som hanterar ärenden gällande barn och unga samt våld i nära relationer. Du tar emot och bedömer ansökningar och anmälningar, genomför utredningar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Vi använder standardiserade utredningsverktyg, exempelvis FREDA, och saknar du erfarenhet får du utbildning.
Hos oss får du dagligt stöd av erfarna kollegor, gruppledare och enhetschef. Vi är en liten och stabil enhet där vi värdesätter arbetsglädje, samarbete och en god arbetsmiljö. Med administrativ avlastning från våra administratörer får du utrymme att fokusera på det professionella mötet, och vi erbjuder handledning, fortbildning och möjlighet att delta i utvecklingsprojekt.
Vi erbjuder dig:
• en mentor och individuellt anpassad introduktion
• flextidsavtal och möjlighet till distansarbete
• friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage
• en arbetsplats där balans mellan arbete och fritid är viktig
• möjlighet att delta aktivt i omställningsarbetet utifrån den nya socialtjänstlagen - din kunskap och erfarenhet är värdefull för oss
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ett genuint engagemang för målgruppen. Du vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst tillsammans med oss.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad socionom.
• B-körkort.
• Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten är meriterande.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1387138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mari Granath mari.granath@vetlanda.se 0383-975 97 Jobbnummer
9519523