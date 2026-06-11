Socialsekreterare - ekonomiskt bistånd
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2026-06-11
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Socialsekreterare – ekonomiskt bistånd
Vill du göra skillnad?
Vill du arbeta med ett meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till att människor får rätt stöd och bättre förutsättningar att nå egen försörjning? Då kan du vara den socialsekreterare vi söker till Hjo kommun.
Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp där rättssäker myndighetsutövning, professionellt bemötande och samverkan är en självklar del av det dagliga arbetet. Vi erbjuder ett utvecklande och varierat arbete där du får möjlighet att göra skillnad för kommuninvånare i utsatta livssituationer.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ansvarar du för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Du utreder, bedömer och fattar beslut om ekonomiskt bistånd samt arbetar för att den enskilde ska få rätt stöd för att nå egen försörjning.
I uppdraget ingår att ta emot och handlägga ansökningar om försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd, genomföra nybesök, utreda den enskildes behov och fatta beslut enligt gällande lagstiftning. Du ansvarar även för den löpande handläggningen av försörjningsstödsärenden, dokumentation, dagliga utbetalningar och återkrav samt utredningar vid akut bostadslöshet. I rollen ingår också att rapportera till olika myndigheter och att föra en nära samverka med kollegor inom socialtjänsten och andra interna och externa aktörer, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper om socialtjänstlagen, god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt god digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, handläggning av ekonomiskt bistånd, utredning och beslutsfattande enligt socialtjänstlagen samt samverkan med andra myndigheter och erfarenhet från kommunal verksamhet.
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen arbetar du rättssäkert och fattar välgrundade beslut utifrån lagstiftning och riktlinjer. Du är strukturerad, planerar och organiserar ditt arbete effektivt samt säkerställer att dokumentation och tidsramar hålls. Du är självgående och tar ansvar för dina ärenden samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Du bemöter människor med respekt, lyhördhet och professionalism, även i utmanande situationer. Vi värdesätter också en god beslutsförmåga och förmågan att göra väl avvägda bedömningar även när underlaget är komplext.
Vi erbjuder
Hos Hjo kommun får du ett omväxlande och utvecklande arbete där kvalitet, rättssäkerhet och samverkan står i fokus. Som verksamhet är vi i ett spännande utvecklingsskede, du får i den här tjänsten möjligheten att vara med och påverka redan från start hur vi ska arbeta utifrån det nya Aktivitetskravet. Tillsammans med engagerade kollegor arbetar ni för att ge kommunens invånare ett professionellt stöd och god service.
Du blir en viktig del av Hjo kommun – den lilla kommunen med det stora hjärtat. Hjo ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad – varje dag.
Vill du läsa mer om Hjo kommun som arbetsgivare kan du göra det på Hjo.se/jobbaihjo
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekrytering och Ansökan
Vi ber dig skicka in din ansökan via Visma Recruit. Vi kan komma att genomföra personlighetstester via Jobmatch och använder oss av digital referenstagning. Vi kan komma att rekrytera löpande.
Vi tar gärna emot frågor från kandidater men undanber övrig kontakt kopplat till annonsen.
För att anställas i inom socialtjänst i Hjo ber vi om utdrag från belastningsregister och id-handling i samband med erbjudande.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget till likvärdiga tjänster som uppstår inom sex månader från att rekryteringen avslutas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728)
544 30 HJO Arbetsplats
Hjo kommun, Arbetsmarknad och försörjning Kontakt
Kommunens växel
Fackliga företrädare: Vision/ Saco 0503-350 00 Jobbnummer
9960379